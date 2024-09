¿Está prohibido que una persona guarde una plaza de aparcamiento en la calle? Esto es lo que dice la DGT

Seguro que no es nada nuevo que te dispongas a aparcar el coche y no encuentres ninguna plaza disponible, más aún si vives en una ciudad masificada o en una zona céntrica. De ahí que haya quienes prefieren comprarse un garaje y dejarse de líos. Sin embargo, no todos son así. Por ello, mucha gente, recurre a ciertos métodos para guardar plazas de aparcamiento, práctica que podría suponer una multa.

Esto es precisamente lo que ocurrió hace unos días en el municipio toledano de Talavera de la Reina, donde se produjo un grave altercado por una plaza de aparcamiento. Dicho documento gráfico ha acabado haciéndose viral gracias al poder de las redes sociales.

Todo comenzó cuando un hombre intentaba aparcar en una plaza. La situación rápidamente se volvió tensa al ver que una mujer estaba custodiando el sitio. El conductor comenzó a pitar a la mujer para que esta se apartara, pero la respuesta fue otra. Esta comenzó a golpear el vehículo alegando que había reservado el sitio para su hija.

Tras esto, llegó al lugar del altercado la hija con el vehículo, y la situación comenzó a subir aún más de tono tras los insultos. Así, después de unos minutos de tensión, y del tráfico parado, ya que la hija abandonó el coche en mitad de la calzada obstaculizando el paso, apareció un agente de Policía Nacional fuera de servicio que logró calmar los ánimos y resolver el conflicto.

El incidente fue grabado por un vecino y el vídeo, no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde ha generado un debate sobre la legalidad de esta práctica tan común entre los españoles. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) es muy clara al respecto y su postura tiene importantes implicaciones para todos.

La Ley de Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni en el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Esto supone una prohibición implícita a quedarse quietos en una plaza de estacionamiento reservada para un vehículo de motor. No cumplir con esto supone además poder recibir una multa de hasta 80 euros. Lo mismo ocurre si pretendemos guardar un sitio con un objeto o restos urbanos. Por lo tanto, reservar un lugar de estacionamiento, como sucedió en Talavera, podría resultar en una penalización debido a su incumplimiento de la normativa vigente.

Igualmente, otra práctica muy repetida entre los conductores es la de aparcar en medio de dos plazas para reservar la que está próxima. En este sentido, hay que saber que hacer esto también es sancionable. De hecho, la grúa puede llevarse el vehículo y multar con una sanción de hasta 200 euros. A esto habría que sumar el coste de rescatar el vehículo del depósito municipal de la grúa. Además, es necesario recalcar que al margen de tratarse una práctica sancionable, también es una actitud que deja mucho que desear.