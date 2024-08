Entramos a Aldi y sorpresa con lo que nos encontramos: un producto para reparar golpes del coche por 2,50 euros

No es de extrañar que nuestro coche tenga una abolladura. No importa lo cuidadoso que seamos, basta cualquier despiste nuestro o de otro conductor para que el vehículo tenga su particular marca. En este sentido, contratar un seguro para cualquier tipo de circunstancia es imprescindible, así tendremos todas las garantías de que podemos solucionar dicho imprevisto cuando suceda. Sin embargo, hay ocasiones que podemos encontrarnos el coche con un golpe, sin saber exactamente qué ha pasado.

Así pues, Aldi tiene la solución ante estos problemas de última hora. Al final y al cabo siempre queremos llevar nuestro automóvil en buenas condiciones y sin ningún desperfecto. Ahora podrás hacerlo gracias a la cadena alemana, que ha lanzado una ventosa reparadora con la que podrás reparar los golpes de forma rápida y por muy poco dinero.

Además, el uso de esta herramienta es realmente sencillo. Solo hay que fijarla en la zona de la carrocería que está abollada para tirar de la misma. De esta forma, la chapa del coche vuelve a su posición original. Dependiendo del tamaño de la abolladura, habrá que repetir esta acción varias veces, pero se podrá ver cómo poco a poco va tomando su verdadera forma.

Ventosa para golpes. Aldi.

Este tipo de reparación no requiere ningún tipo de preparación y es bastante sencilla, pero no es recomendable para todas las zonas de la carrocería. Como es obvio, solo se recomienda su uso si la zona a tratar es plana, como puede ser en el capó o en las puertas, pues será difícil de utilizar en zonas curvas o en los pilares del coche.

De la misma manera, hay que tener especial cuidado con la pintura. Si durante el golpe se ha saltado un poco el color, no es lo más práctico usar este tipo de ventosas. De hecho, si se usa con excesiva fuerza o en una zona de la carrocería con la pintura dañada es probable que se caiga parte de la capa.

Desde la cadena alemana recuerdan que esta herramienta también se puede aplicar en otro tipo de materiales entre los que se incluyen láminas de metal, vidrio, granito o muebles, pudiendo levantarlos o moverlos con mayor facilidad.

Además de sus resultados, que no dejan a nadie indiferente, otro de sus puntos fuertes es el precio. La ventosa de Aldi tan solo cuesta 2,50 euros, un precio más que sorprendente teniendo en cuenta los resultados que se pueden obtener. Si estás pensando en hacerte con una de estas herramientas debes saber que están a punto de agotarse.

Remedios caseros

No obstante, la ventosa de Aldi no es la única solución ante las abolladuras en el coche. Igualmente existe un remedio casero para el que tan solo necesitaremos un desatascador y un secador de pelo. El procedimiento realmente es parecido al anterior pero con productos que tenemos todo el mundo en casa.

Tan solo hay que dar con el aire caliente del secador y ejercer presión por la parte posterior con el desatascador y en dirección contraria al bollo hasta lograr que vuelva a su sitio original.

Igualmente también se puede hacer con hielos en el centro de la misma. La diferencia de temperatura hará que el golpe se vaya contrayendo y regrese a su forma original. En caso de que la abolladura no se haya eliminado del todo, podremos repetir todo el proceso desde el principio tantas veces como haga falta.