Pere Navarro confirma que las etiquetas de la DGT no se van a cambiar a corto plazo

Las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en los coches están vigentes desde el año 2016.

Recordamos que estos distintivos, que se colocan en el parabrisas, identifican el tipo de motor que lleva el vehículo y según el tipo de etiqueta el coche o la moto tienen una serie de restricciones.

En este sentido, por ejemplo, hay cuatro posibles sistemas de etiquetado para tu vehículo. Lo señalamos a continuación (también en la web de la DGT se puede consultar la etiqueta que tiene tu vehículo)...

Pere Navarro, director de la DGT

Coches sin etiqueta

Son aquellos vehículos con el distintivo A y que en realidad se refieren a que no tienen derecho a pegatina o etiqueta. Los coches que no tienen pegatina o distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico son aquellos que son anteriores a la normativa Euro 3 en gasolina o bien a la Euro 4 en diésel.

Combustible Fecha de matriculación Normativa Euro Gasolina Hasta el año 2000 Anteriores a Euro 3 Diésel Hasta el año 2006 Anteriores a Euro 4

Un momento de la conversación con Pere Navarro. Cristina Villarino

No obstante, como muchos de nosotros no sabemos exactamente qué normativa tiene nuestro coche, podemos decir que son aquellos coches que cuentan con, al menos, 24 años en el caso de ser gasolina o de 18 años en el caso de ser diésel, tal y como recogemos a continuación:

Coches con etiqueta B

Etiqueta B de la DGT.

Tras los vehículos que no tienen etiqueta, están los que sí tienen etiqueta. Y aquí comentamos con los vehículos con etiqueta B, la de color amarillo. Son aquellos coches de gasolina, Euro 3, es decir, los matriculados entre enero 2000 y diciembre 2005. Y también los diésel Euro 4/5, que van desde enero de 2006 y hasta diciembre 2013.

Coches con etiqueta C

Etiqueta C de la DGT.

El siguiente etiquetado es la etiqueta C que son los Gasolina (Euro 4, Euro 5 y Euro 6), es decir, los matriculados desde enero 2006. O bien los diésel Euro 6, los matriculados desde enero 2014.

Coches con etiqueta ECO

Etiqueta ECO de la DGT.

Son los coches microhíbridos o de hibridación ligera (MHEV), los híbridos (HEV), los híbridos enchufables (PHEV) con menos de 40 km de autonomía, los coches de GNC (Gas Natural Comprimido) o los coches de GLP (Gas Licuado del Petróleo).

Coches con etiqueta CERO

Etiqueta CERO de la DGT.

Y por último están los coches con etiqueta cero, que son los coches eléctricos (BEV), los coches híbridos enchufables (PHEV) con más de 40 km de autonomía y los coches de pila de combustible (Hidrógeno).

Imagen de un cartel que anuncia la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. E.P.

Polémica con algunos coches

Este etiquetado que está vigente desde 2016 en algunos momentos ha generado algún tipo de polémica. Es, sobre todo, con la categoría de los híbridos ligeros, que reciben la etiqueta ECO.

Se trata de unos coches en los que en una gran mayoría el vehículo no se mueve en eléctrico y, además, algunos de ellos las potencias llegan a superar los 800 caballos y rozar los 200 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido.

Es cierto, que estos coches son los que menos se venden ya que al ser tan potentes son muy caros. Pero también es cierto que todo aquel que los tenga, pueden entrar con ellos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sin restricción alguna.

En este sentido, desde organismos como la OCU han pedido una revisión de las etiquetas de DGT, ya que según ese organismo se da la paradoja de que coches con muy bajas emisiones y etiqueta C tienen restricciones en las ZBE mientras que aquellos más caros híbridos ligeros no cuentan con restricción alguna. De ahí que la OCU pida un sistema de clasificación en función de las emisiones reales.

El director de la DGT, Pere Navarro, durante el V SImposio de la Movilidad y las Ciudades de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Cristina Villarino

La DGT responde

Fruto de toda esta polémica, desde EL ESPAÑOL hemos preguntado a uno de sus principales actores protagonistas. Hablamos de la Dirección General de Tráfico y de su director, Pere Navarro.

El encuentro fue durante el V Simposio de la Movilidad y las Ciudades de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Un encuentro en el que participó Pere Navarro, director general de Tráfico.

Pues bien, preguntado a este directivo sobre una posible modificación de las etiquetas, Pere Navarro ha señalado que "en la anterior legislatura se trabajó en este sentido y se cerró un acuerdo", afirma.

"Pero se consideró con todo el sentido común de que había una tormenta perfecta sobre el sector de la automoción y que no era el momento de introducir un elemento más de distorsión o de cambio", señalan. "Y el cambio se dejó, por tanto, para esta legislatura actual", sigue Navarro.

"No obstante, de momento no parece que haya una demanda urgente", continúa. "Además, nosotros somos un (organismo) instrumental, ya que la (propuesta de modificación) la lidera Transición Ecológica y el Ministerio de Industria", afirma. "Y, de momento, a nosotros no nos ha llegado (la modificación), aunque nos mantenemos al día de lo que hay en Europa y habrá que buscar un momento en el que el sector esté tranquilo para hacer el cambio", ha dicho.

Preguntado entonces, si se espera a que se recuperen las ventas de coches para introducir los cambios, el director de la DGT lo deja claro: "Digamos que estamos en 'stand by' (en pausa) y que a corto plazo no lo tenemos (la introducción de cambios)", concluye Pere Navarro.