Kia Sportage: la marca coreana sube de nivel y aspira a luchar (y ganar) a los SUV más vendidos

En el Canal de Motor de EL ESPAÑOL ya hemos tenido una primera toma de contacto con el Kia Sportage 2022, la nueva generación de este modelo que llegará a principios del próximo año, si bien un poco antes ya admitirán pedidos (entre los meses de octubre y noviembre).

La unidad que hemos podido tocar y ver de cerca se correspondía con una unidad preserie que ha viajado hasta Madrid. Una oportunidad que nos ha permitido hacernos una idea de cómo es el coche, conocer sus dimensiones, ponernos al volante (sin conducirlo) y conocer algunos detalles más sobre la nueva gama que tendrá. Además, también hemos podido hablar con los principales directivos de Kia en España para conocer qué expectativas tienen de este modelo, que según reconocen son muy elevadas.

De hecho, desde Kia reconocen que estaban deseando que este nuevo Sportage llegara a nuestro país. Entre otras razones porque piensan que será el Kia con mayor volumen de ventas una vez que comience su comercialización.

Así lo ha señalado, Eduardo Divar, director general de Kia en España en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Pensamos vender entre 15.000 y 17.000 unidades al año", señalaba este directivo.

"Esto hará que sea el Kia con mayor volumen de ventas en España", afirmaba. "Además, estimamos que el 30% de las ventas sean de las versiones híbridas, para dejar un 20% a las variantes híbridas enchufables… No obstante el objetivo es que podamos llegar a vender un 70% de Sportage electrificados", ha señalado.

El nuevo Kia Sportage llegará a principios del año 2022.

Kia Sportage: entre los más vendidos de la categoría

Unas expectativas de ventas que, de conseguirse, estaríamos hablando de una gran subida de nivel por parte de Kia. De hecho, no recordábamos a Kia en el podio de los SUV de tamaño medio desde hace ya algunos años.

Por ejemplo, en este sentido, si bien Kia hay que reconocer que tenía al Sportage entre los tres SUV medios más vendidos en los años 2015 y 2016, lo cierto es que después con la llegada del Seat Ateca y Peugeot 3008, entre otros, la llama del Kia Sportage fue descendiendo hasta la sexta, séptima u octava posición de la categoría.

Quinta generación

Lo cierto es que hablar del Kia Sportage es hablar de todo un veterano sobre todo en relación con los SUV. Tanto es así que este nuevo Kia Sportage es ya la quinta generación de este modelo. Un coche que nació en 1993, que fue renovado con la segunda generación en 2004, que llegó después la tercera con un diseño más europeo en 2010 y que en 2015 tuvo su último exponente con la cuarta generación.

De todos ellos, Kia ha vendido cerca de 2,5 millones en todo el mundo de las que 730.000 han sido en Europa y 76.500 en España. Además, estas cifras son solo de los últimos años ya que en Kia señalan que si suman los modelos que llevan comercializados desde el principio han llegado a contabilizar más de 150.000 unidades.

Por todo ello, es normal que los directivos españoles estén deseando que este Kia Sportage llegue a los concesionarios. Entre otras cosas también porque han visto el éxito que está teniendo el Hyundai Tucson, con el que comparten muchos elementos, y piensan que pueden incluso superarlo.

El interior del Kia Sportage destaca por sus dos pantallas de 12,3 pulgadas.

Diseño muy llamativo

Una vez junto al nuevo Kia Sportage tenemos que reconocer que lo que más nos ha llamado la atención es el diseño. De hecho, nos parece muy llamativa la estética que han aplicado a este modelo.

Por ejemplo, nos quedamos con el frontal con unas tiras de led que dejan una firma lumínica diferente y atractiva y con tintes futuristas (también puede incorporar faros Matrix Led con diodos de led inteligentes). A ello se suman unas superficies que son limpias, pero a la vez angulosas y dinámicas, lo que da sensación de movimiento incluso en parado.

Continuando con algunos otros detalles de diseño, la trasera por ejemplo nos recuerda mucho al EV6, que es el nuevo eléctrico de la marca, que ya está a la venta y estará en los concesionarios en cuestión de solo unas semanas.

También en este sentido recordar que este nuevo Sportage es el segundo modelo de la marca que incorpora el nuevo logotipo. Un nuevo emblema que nace para demostrar que Kia ha subido de nivel, que ahora busca transformarse en un fabricante tecnológico y de movilidad.

El nuevo Kia Sportage gana en conectividad y tecnología.

Medidas del nuevo Kia Sportage

Continuando con el apartado de medidas, este nuevo Sportage presenta ahora 4,51 metros de largo, 1,86 metros de ancho y tiene una altura de 1,64 metros. Estas cifras son similares a las del Kia Sportage anterior. Por ejemplo, sí es cierto que ahora es 3 centímetros más largo (si bien la batalla solo crece en 1 centímetro hasta los 2,68 metros). Y también cambian otras cotas en 1 centímetro, como es la altura y la anchura.

Si bien, no obstante, las dimensiones son parecidas, en realidad estamos hablando de un coche completamente nuevo. Entre otra razones porque incorpora la nueva plataforma del Grupo Hyundai-Kia que ha sido bautizada como N3.

Es la misma estructura que tiene el Hyundai Tucson y que se caracteriza principalmente por recibir la electrificación, además de ofrecer un mejor comportamiento y mayor rigidez estructural.

En este sentido, señalar que estas dimensiones son las que hacen referencia al Kia Sportage europeo. Y decimos esto puesto que también Kia ha optado por realizar este tamaño más contenido y otra versión más larga para otros mercados como Corea o Estados Unidos.

En cuanto al maletero, Kia anuncia una capacidad de 591 litros, lo que supone unos 100 litros más que el maletero del anterior Kia Sportage. Un maletero que, no obstante, no puede crecer en capacidad ya que la segunda fila de asientos es fija y no admite regulación longitudinal (probablemente por la necesidad de tener que incluir las baterías de las versiones electrificadas).

Gama electrificada

En cuanto a la gama de motores, tenemos que reconocer que será una de las más completas del mercado. Incorpora versiones de combustión (gasolina y diésel, algunas de ellas con microhibridación) de las que Kia espera comercializar cerca del 50% del total de las ventas. El resto son híbridos e híbridos enchufables, que coparán los mencionados 30% y 50% respectivamente.

Comenzando por las versiones de gasolina están disponibles el 1.6 TGDI de 150 CV con hibridación ligera y cambio manual y el 1.6 TGDI de 180 CV con hibridación ligera y cambio automático de doble embrague.

El diésel es el 1.6 CRDI de 115 CV con cambio manual que será el único que no tenga electrificación alguna. Y después están también el 1.6 CRDI de 136 CV con hibridación ligera y cambio manual.

Por último, como versión híbrida está el 1.6 TGDI de 230 CV, que cuenta con una batería de 1,49 kWh y dispone de la etiqueta eco.

Y también está el de mayor nivel de electrificación, que será el 1.6 TGDI híbrido enchufable con 265 CV y una batería de 13,8 kWh. Esta versión PHEV recibirá la etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico.

Tecnología

Otro de los aspectos fundamentales del nuevo Kia Sportage es el gran salto que da en tecnología. Y con ello no solo nos referimos a la electrificación comentada anteriormente. También a otros apartados, como es la tecnología en digitalización y conectividad, además de seguridad.

En este sentido, comenzamos por algo muy llamativo que son las dos pantallas que vienen de serie con un enorme tamaño (12,3 pulgadas) y que una de ellas forma parte del cuadro de instrumentos digital y la otra en la parte central de la consola que es táctil y es donde se muestran todas las funciones de información y entretenimiento.

También destaca el Kia Sportage en otros elementos como la conectividad, ya que podrá recibir actualizaciones por internet del sistema operativo. Además, los usuarios podrán conocer en todo momento el estado del coche por medio del teléfono móvil y la aplicación Kia Connect.

También sobresalen los cargadores de tipo USB-C, dos delanteros y uno trasero; las diferentes ayudas a la conducción como los sistemas que evitan colisiones frontales, en giro, a la hora de abrir la puerta advierte si hay tráfico trasero, vigila el ángulo muerto así como el aviso de si el coche supera los límites de velocidad.

En definitiva, Kia pone el listón muy alto con el nuevo Sportage y sube de nivel con esta quinta generación. Un modelo del que todavía no conocemos el precio que si miramos los que tiene el Hyundai Tucson no iremos muy desencaminados.

Sigue los temas que te interesan