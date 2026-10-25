Marta, ganadera autónoma en un pueblo de Cantabria: "Estudié enfermería, pero decidí montar mi propia ganadería"

Marta García nació en el mundo del campo. En medio de un pequeño pueblo de Cantabria, desde que nació ha visto a su familia dedicarse a este mundo: "Yo entiendo más de leche que de carne", confesó en el pódcast Búscate la Vida, de José Elías.

No obstante, su familia intentó impulsarla para que abandonase su pueblo, Villacantid, y buscase otro rumbo en la vida. Aunque esto fue lo que hizo, el destino tenía otros planes y volvió adonde había empezado.

Hoy en día ha formado una familia junto a su esposo Rubén y se dedica al mundo de la ganadería, que aseguró que es un sector lleno de injusticias y marcado por la geopolítica.

Raíces y desafíos rurales

García comentó que "estudié auxiliar de enfermería, llegué a trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y luego llegó esto del amor, me enamoré con 17 años de Rubén, el padre de mi hija".

Así, confesó que la llegada de Rubén a su vida fue lo que acabó por cambiar completamente su rumbo, ya que, en vista de que él era veterinario de campo y se mudaron a un municipio en el Valle de Soba, donde nació su hija, y que "en el año 2012 decidí montar mi propia ganadería".

De esta manera, García volvió a encaminarse al sector primario. Ahora, unos 14 años después, los ganaderos y agricultores deben enfrentarse a un desafío importante: los productos extranjeros.

"Yo creo que ahora mismo el gran reto de esta sociedad es la alimentación y el problema del agua", confesó la ganadera, que argumentó que cada vez más se impulsan inventos relacionados con la alimentación, como comida impresa en 3D o carne hecha con insectos, lo que, al final, repercute directamente en este sector.

García lo tiene claro: "Quien controla la alimentación, controla el mundo; cuando vayas al súper y no tengas dónde elegir, vas a tener que comer lo que haya por el precio que sea".

Así, en Europa existe la Política Agraria Común (PAC) que, según expone la ganadera, "nace para producir alimentos sanos, de calidad y a un precio asequible para los ciudadanos de la Unión Europea".

No obstante, aunque la premisa es buena, la ganadera señaló que "cada 7 años la revisan y nos cambian las normas de juego, con recortes presupuestarios del 30%, si antes te pagaban por producir, ahora esta PAC te prohíbe sembrar".

La ganadera alegó que el motivo por el que no les permiten sembrar en muchos momentos del año son políticas de cambio climático, medioambientalistas o ecologistas.

Vacas pastando en el campo en los Pirineos. Imagen de archivo IStock

"Nos penalizan las producciones, las ayudas de la Unión Europea te las pagan por superficie, no por producción", explicó la joven trabajadora. Viendo la situación, la ganadera explicó que por ello muchas veces se opta por importar alimentos de otros países.

Es importante recordar que la Unión Europea firmó hace unos meses un acuerdo con varios países de América Latina, el Mercado Común del Sur, mejor conocido como Mercosur.

Así, el acuerdo UE-Mercosur, que entró en vigor provisional el 1 de mayo de 2026, buscaba impulsar el comercio entre estos dos bloques reduciendo y eliminando los aranceles en más del 90% en el intercambio entre el bloque sudamericano y la Unión.

La polémica que rodeó dicho acuerdo tuvo como protagonistas a los trabajadores del sector primario que exigían igualdad de exigencias de producción a los productos extranjeros, principalmente porque producir en aquellos países es más barato que en Europa por la falta de políticas ambientales, lo cual lleva a que los productos locales sean más caros y se compren menos.

Esto último es parte del gran desafío al que se enfrentan los ganaderos y agricultores europeos: "Allí están produciendo alimentos bajo unos estándares de seguridad alimentaria y de protección animal que en España están prohibidos", explicó García.

"Están usando el sector primario europeo como moneda de cambio en un acuerdo comercial para beneficiar a las eléctricas, la industria automovilística, las telecomunicaciones y la farmacéutica", expuso la ganadera.

Lo cierto es que el sector primario europeo, además de las dificultades creadas por la desigualdad de competencia con productos extranjeros, se enfrenta a situaciones muy precarias con el encarecimiento del combustible y, por consiguiente, el repunte de la inflación, situaciones que les han obligado a subir los precios de sus productos encaminándose por el camino de la incertidumbre económica.