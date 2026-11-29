Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas retirar las colonias de gatos

Uno de los desacuerdos más frecuentes en las comunidades de vecinos de toda España gira en torno a la presencia de gatos en patios, garajes o zonas ajardinadas.

Cuando un grupo de felinos se establece en el recinto de una finca residencial, es habitual que algunos propietarios o la propia junta de vecinos exijan la retirada inmediata de los animales, amenazando con llamar a servicios de recogida privada o erradicar los puntos de alimentación.

Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha cerrado la puerta a estas actuaciones unilaterales.

La normativa estatal deja muy claro que los vecinos o las administraciones de fincas no tienen potestad legal para expulsar, reubicar o eliminar una colonia felina asentada en la propiedad, independientemente de que se trate de un espacio privado.

La protección pública

El punto clave que suele generar confusión en las juntas de propietarios es la titularidad del espacio.

Aunque el suelo del jardín o del patio sea propiedad privada de la comunidad de vecinos, la responsabilidad y tutela de los gatos comunitarios que allí residen corresponde de forma exclusiva al ayuntamiento del municipio.

Por este motivo, una junta de propietarios no puede votar en acta la expulsión de los gatos ni contratar a una empresa de pest control o de control de plagas para que los capture y se los lleve.

Realizar este tipo de intervenciones al margen del consistorio constituye una infracción grave de la legislación de protección animal, sancionada con multas administrativas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales si los animales sufren daños o desaparecen.

El método CER

La ley establece que la única forma legal de gestionar la población de gatos en una urbanización es mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Si la presencia de los animales genera discrepancias entre los residentes, la comunidad de vecinos debe ponerse en contacto con la concejalía o el área de bienestar animal del ayuntamiento para formalizar la gestión de la colonia.

Bajo este marco, los animales son censados, esterilizados e identificados mediante microchip a nombre del municipio, devolviéndolos a su mismo entorno.

La esterilización progresiva de la colonia elimina los problemas habituales de convivencia, como los maullidos en época de celo, las peleas nocturnas y el marcaje con orina.

Normas de convivencia

Aunque la comunidad de vecinos no puede eliminar la colonia, sí que tiene la facultad de colaborar con el ayuntamiento y las cuidadoras autorizadas para acordar pautas que garanticen la salubridad del recinto:

Ubicación de comederos: Se pueden pactar puntos discretos y resguardados dentro de la finca para colocar el alimento, evitando zonas de paso frecuente o entradas a los portales.

Se pueden pactar puntos discretos y resguardados dentro de la finca para colocar el alimento, evitando zonas de paso frecuente o entradas a los portales. Alimentación exclusivamente seca: La normativa exige el uso de pienso seco y agua fresca, prohibiendo tajante dejar restos de comida casera o latas húmedas que puedan atraer insectos o generar malos olores.

Acreditación de cuidadoras: Las personas encargadas de alimentar a la colonia deben contar con la correspondiente acreditación o carné municipal expedido por el ayuntamiento, respetando los horarios fijados para la limpieza y reposición de alimento.

Tratar de "solucionar" la presencia de gatos en una finca mediante la expulsión o la retirada de comederos no solo es ineficaz a nivel biológico —al provocar la llegada de nuevos ejemplares sin esterilizar—, sino que sitúa a la comunidad de propietarios al margen de la ley.

La vía reglamentaria pasa de forma ineludible por el diálogo con los servicios municipales de bienestar animal.