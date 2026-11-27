Ada Colau, 52 años: "Defendemos los derechos de los animales y queremos bajar el IVA del veterinario al 10%"

En plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el debate sobre la protección animal y el modelo de consumo ha saltado de los programas electorales a las conversaciones más cotidianas de la campaña.

En ese escenario, Ada Colau, candidata y rostro visible de la coalición Frente Amplio, ha puesto sobre la mesa tanto sus propias contradicciones y cambios de hábitos alimentarios como una batería de reformas legales para transformar la relación institucional con los animales.

Más allá del discurso puramente político, la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido en sus intervenciones más recientes que su sensibilidad hacia el sufrimiento animal ha ido transformando su manera de comer. "Con el tema animal cada vez tengo más límites, me impresiona mucho. Creo que me acabaré haciendo vegetariana", confesó al abordar el impacto ético de la industria alimentaria.

En esa misma reflexión, Colau explicó que ya ha dado pasos concretos en su dieta tras conocer los métodos de producción de determinados alimentos, señalando directamente al foie gras: "Lo he dejado de comer. Cuando supe cómo se hacía decidí que no lo tomaría nunca más en la vida, es demasiado 'heavy' y tiene un plus de crueldad".

El cruce de reproches

Sin embargo, el intento de capitalizar la bandera animalista ha abierto un frente inesperado con el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA).

Durante su entrevista con David Broncano en el programa La Revuelta (TVE), Colau aseguró que la formación animalista "siempre va por libre" y añadió que "tienen su tema legítimo y hay que respetarlo", pero afirmó que existía interlocución entre ambos espacios: "Claro que sí, porque además el tema de los derechos de los animales nosotros también los defendemos".

La respuesta de PACMA no tardó en llegar y desmintió ese acercamiento. Su candidato, Luis Miguel Esparza, negó cualquier contacto previo o actual con la coalición de izquierdas: "Esta coalición no se ha dirigido a nosotros en ningún momento y no mantenemos contacto ni antes, ni durante, ni después", reprochando además que "queda muy bien en el papel decir 'protegemos a los animales'".

De la conciencia a las medidas

Para la candidatura en la que participa Colau, la reflexión sobre el bienestar animal no puede quedarse únicamente en las decisiones de compra de cada ciudadano, sino que exige cambios estructurales desde las instituciones.

Bajo el enfoque One Health, One Welfare (Una Sola Salud, Un Solo Bienestar), el programa de Frente Amplio despliega una hoja de ruta dividida en cinco grandes ejes:

Alivio fiscal y sanidad veterinaria: La coalición propone bajar el IVA de los servicios veterinarios del 21 % actual al 10 % y reconocer formalmente la veterinaria como profesión sanitaria esencial. Además, plantea crear ayudas públicas para que las familias con menos recursos puedan costear la atención veterinaria básica de sus mascotas.

Plan estatal contra el abandono: Impulso de una Estrategia Estatal de Abandono Cero dotada con financiación para protectoras y ayuntamientos, junto con el refuerzo y supervisión del método CER (captura, esterilización y retorno) para la gestión ética de colonias felinas en todos los municipios.

Giro en la ganadería y la alimentación: Prohibición de nuevas macrogranjas que incumplan los criterios del Pacto Verde Europeo, establecimiento de límites máximos de densidad animal y creación de un fondo de transición hacia la ganadería extensiva.

En paralelo, propone fijar plazos para acabar con la alimentación forzada del foie gras, cerrar las granjas peleteras, prohibir el sacrificio de pollitos macho mediante el sexado en el huevo y limitar el tiempo de transporte de animales vivos.

Fin del blindaje a la tauromaquia: Derogación de la Ley 18/2013 que declara los toros patrimonio cultural, eliminación de cualquier subvención pública directa o indirecta —incluidas las ayudas de la PAC y las retransmisiones en televisiones públicas—, prohibición de las peleas de gallos y reconversión de zoológicos y acuarios en centros de conservación y recuperación de fauna.

Protección del lobo y la biodiversidad: Devolver al lobo ibérico la máxima protección legal en todo el territorio nacional descartando las batidas, priorizando medidas preventivas e indemnizaciones ágiles para los ganaderos, además de reservar un 10 % del espacio agrario para preservar la biodiversidad.