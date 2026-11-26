Laia Portolés, psicóloga: "No se puede responsabilizar al perro ni verlo como la cura mágica o el salvador"

La vocación de Laia Portolés nació en una encrucijada entre dos pasiones: la psicología y la etología. Mientras finalizaba sus estudios universitarios, unas prácticas en la unidad de primeros episodios psicóticos infantiles del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona le mostraron que ambos caminos podían converger.

Allí observó cómo la estimulación cognitiva —fundamental para frenar el deterioro asociado a estos episodios— cobraba una nueva dimensión gracias a las intervenciones asistidas con perros.

Hoy, como psicóloga general sanitaria, guía canina y colaboradora de la entidad Perruneando, Portolés compagina su despacho privado con intervenciones en hospitales, residencias y colegios. Su enfoque parte de una premisa tan sencilla como exigente: para que la terapia funcione, el bienestar del animal debe ser tan prioritario como la salud del paciente.

El perro en el "aquí y ahora"

Para Portolés, la presencia de un perro en sesión transforma por completo la dinámica terapéutica, especialmente en el ámbito infanto-juvenil, donde la consulta tradicional puede resultar excesivamente abstracta o artificial frente a la realidad del colegio o del hogar.

"El perro actúa como un catalizador de lo que sucede en la sesión. Provocar interacciones reales aporta presencialidad y espontaneidad en el "aquí y ahora", lo que nos permite observar cómo se relaciona la persona, regular esa interacción y generalizarla después a su vida cotidiana".

Este impacto abarca prácticamente todas las esferas del ser humano:

Área emocional y social: Fomenta una profunda implicación afectiva y facilita la apertura interpersonal.

Área física y fisiológica: Impulsa el movimiento diario mediante los paseos y estimula la segregación de hormonas vinculadas al bienestar, como la oxitocina y la dopamina.

Área cognitiva: Obliga a mantener la mente activa para comprender y atender correctamente las necesidades del animal.

Un beneficio bidireccional

Uno de los pilares del método de trabajo que defiende Portolés es la bidireccionalidad del beneficio. No basta con que el perro tolere la situación; debe disfrutar de la interacción y obtener un refuerzo positivo de ella.

Para lograrlo sin comprometer la calidad clínica, las sesiones requieren la coordinación de dos figuras diferenciadas: el terapeuta, encargado de marcar y guiar los objetivos psicológicos del paciente, y el guía canino, cuya misión exclusiva es leer el lenguaje corporal del perro, detectar señales tempranas de estrés y proteger su bienestar.

En este punto, la psicóloga lanza una advertencia clara sobre el intrusismo y la falta de regulación en el sector. Mientras que en España la formación universitaria para terapeutas cuenta con referentes como el máster oficial de la Universidad de Jaén —en el que participa la dirección de Perruneando—, la figura del guía canino aún carece de una acreditación oficial reglada.

"Cualquiera puede hacer un curso de un fin de semana y llamarse guía canino. Si no nos formamos específicamente en intervenciones asistidas, no sabemos leer al animal en esos contextos", subraya, reivindicando una mayor profesionalización para evitar que los perros sean tratados como meras herramientas de trabajo.

Idealizar a las mascotas

Más allá del entorno clínico, Portolés observa con preocupación una tendencia creciente en la sociedad: adoptar animales para llenar vacíos emocionales o paliar la soledad sin evaluar qué se les puede ofrecer a cambio. Una situación que también detecta en consulta, por ejemplo, cuando a familias de niños con autismo se les sugiere incorporar un perro para suplir dificultades relacionales.

"Hay que ser sinceros respecto a qué necesitamos. Es válido pensar que un perro aliviará la soledad, pero no se le puede responsabilizar ni verlo como la cura mágica o el salvador. El problema de base no desaparece solo con su llegada".

Recuerda que convivir con un perro implica tiempo, recursos económicos y compromiso constante, factores que a menudo chocan con realidades domésticas complejas como jornadas laborales extensas o la llegada de un bebé. "A veces se recurre a la idea romántica de que "nos elegimos mutuamente", pero el perro es un ser social y emocional con necesidades propias de aprendizaje y socialización", insiste.

Respeto por cada especie

Esa misma exigencia ética es la que lleva a Laia Portolés a delimitar estrictamente su campo de actuación. Aunque valora el vínculo con cualquier animal de compañía, centra su labor exclusivamente en los perros y descarta trabajar con otras especies, como los gatos, en contextos terapéuticos.

Por un lado, señala las diferencias etológicas: frente al carácter eminentemente gregario del perro, el gato mantiene una naturaleza más individual y no suele beneficiarse de la misma manera de la exposición social que exige una sesión.

Por otro, apela a la responsabilidad profesional: "Nunca incorporo una especie en la que no me haya formado expresamente. Para trabajar con animales es indispensable conocer a fondo su biología, actualizar conocimientos constantemente y dejar atrás mitos del pasado".