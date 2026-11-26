Antonio Banderas, 66 años, actor: "Adoro a mi perro, siempre me recibe como si hubiera ganado un Óscar"

Antonio Banderas ha mostrado en numerosas ocasiones su cariño por los animales, especialmente por los perros. El actor malagueño, que ha convivido con diferentes mascotas a lo largo de su vida, mantiene una relación muy especial con Gypsy, su perro, con el que incluso comparte momentos musicales.

Durante una visita a El Hormiguero en enero de 2026, Banderas habló con Pablo Motos sobre el vínculo que mantiene con su mascota. Además de explicar cómo lo recibe cuando vuelve a casa, el intérprete sorprendió al público con un vídeo en el que ambos aparecían cantando juntos.

Un vinculo muy especial

El actor reconoció durante la entrevista que siempre ha sentido un gran cariño por los animales. “Yo he tenido muchos perros, gatos también, animales. Me gustan muchísimo los animales”, aseguró, recordando que las mascotas han formado parte de su vida durante años.

Sin embargo, Gypsy ocupa un lugar especial para el intérprete. “A este perro lo adoro”, confesó Antonio Banderas, antes de compartir una anécdota que refleja el entusiasmo con el que su mascota lo recibe incluso después de ausencias muy breves.

"Yo me voy a comprar el pan y vuelvo y me recibe como su hubiera ganado un Óscar", explicó Banderas entre risas. Con estas palabras, el actor quiso destacar el afecto que le demuestra su perro cada vez que regresa a casa.

El talento musical de Gypsy

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista llegó cuando Pablo Motos recordó que Gypsy también canta junto a su dueño. Para demostrarlo, el programa mostró un vídeo grabado en casa del actor en el que ambos aparecían interpretando una canción.

Las imágenes provocaron las risas de los presentes, mientras Trancas y Barrancas bromeaban sobre las habilidades musicales del animal. Banderas explicó que conseguir que su perro lo acompañe no siempre resulta sencillo.

“Pero hay que gritarle mucho para que cante. Por eso me verás ahí pegando voces”, comentó el intérprete, provocando una nueva reacción del público.

Más allá de esta divertida anécdota, el actor aprovechó su paso por el programa para expresar el cariño que siente por los animales. Una relación que, en el caso de Gypsy, combina el afecto cotidiano con momentos tan particulares como sus improvisadas actuaciones musicales.