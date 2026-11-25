PROMEDE y la UCJC celebran la clausura de la VIII edición y el arranque de la IX de su Máster en Pericia Médica

PROMEDE, en colaboración con la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), celebró el pasado 23 de noviembre el acto de clausura de la VIII promoción y la inauguración de la IX edición del Máster Universitario en Valoración del Daño Corporal, Pericia Médica y Resolución Extrajudicial de Conflictos de Responsabilidad Sanitaria.

La ceremonia, celebrada en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), contó con la presencia de representantes de PROMEDE y de la Universidad Camilo José Cela, así como de profesionales del ámbito médico, jurídico y académico. Nieves Segovia Bonet, presidenta de SEK Education Group (Institución Educativa SEK) y de la Universidad Camilo José Cela, ejerció como madrina del acto, acompañando a los alumnos que culminaron esta etapa formativa y dando la bienvenida a quienes comienzan una nueva promoción.

La mesa presidencial estuvo compuesta por Nieves Segovia Bonet; el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de PROMEDE; el Dr. Ricardo De Lorenzo y Montero, presidente de honor de la Asociación Española de Derecho Sanitario; D. José Barberán López, decano de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC; y D. Mario Oliva González, médico de Mapfre.

Este máster constituye una propuesta formativa diferencial al integrar en un mismo programa tres disciplinas estrechamente relacionadas: la valoración del daño corporal, la pericia médica y la resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria. Su planteamiento transversal permite abordar las controversias sanitarias desde una perspectiva médica, técnica y jurídica, incorporando además herramientas para explorar vías de resolución más allá del procedimiento judicial.

Durante las intervenciones institucionales y académicas se destacó la importancia de contar con profesionales cualificados en estas áreas, capaces de combinar conocimiento científico, rigor técnico y comprensión del marco jurídico para responder a las necesidades actuales del sector sanitario y asegurador. Juan Abarca Cidón: "La pericia médica constituye una oportunidad de especialización profesional cada vez más necesaria"

El presidente de PROMEDE destacó que esta especialización "permite aportar soluciones tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes". Defendió que la valoración del daño corporal y la responsabilidad sanitaria "deben orientarse también hacia la negociación y la resolución extrajudicial de conflictos, evitando litigios innecesarios y favoreciendo una respuesta más justa y humana". Animó además a los alumnos a encontrar la vocación en aquello que les haga sentirse mejor y desarrollarse mejor, y les deseó toda la suerte, ya sea como actividad principal o secundaria.

El presidente de honor de la Asociación Española de Derecho Sanitario felicitó al alumnado y a sus familias, destacó la calidad de los trabajos presentados en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario y animó a los graduados a trasladar al ejercicio profesional la excelencia adquirida. "Llevaréis con vosotros un sello de este máster en vuestro quehacer", afirmó.

El decano de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC recordó a los alumnos que la clausura es "el inicio de vuestra carrera profesional" y expresó su deseo de que hayan aprendido no solo la parte académica, sino también cómo se trata a los pacientes y cómo compartir con la sociedad.

Ante un mundo que cambia cada vez más rápido con la inteligencia artificial, la innovación y el dato, subrayó que lo más importante no es solo la adaptación, sino ser "profesionales íntegros". Nieves Segovia: "Vuestra labor profesional debe contribuir a construir soluciones desde el conocimiento, la responsabilidad y el respeto".

La madrina de la promoción señaló que los alumnos han elegido una especialización situada "en este territorio complejo en el que la medicina se encuentra con el derecho".

Recordó que sus decisiones tendrán consecuencias humanas y personales, y que por eso su preparación tiene una dimensión profundamente humana: un informe pericial riguroso puede aportar claridad, una explicación comprensible puede aliviar una incertidumbre y una mediación bien conducida puede abrir espacios de entendimiento.

Destacó también que las prácticas y la defensa técnica de sus trabajos en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario han acercado su formación a las exigencias del ejercicio profesional.

Entrega de diplomas

Uno de los momentos centrales del acto fue la entrega de diplomas a los alumnos de la VIII promoción, como reconocimiento al esfuerzo y al trabajo desarrollado durante los doce meses de formación.

Asimismo, la comisión académica hizo entrega del Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster, dotado con 1.000 euros, que reconoce la calidad y el interés del proyecto presentado por Rocío Santiago Gómez de la 8.ª Promoción", curso 2025-2026

Rocío Santiago Gómez, ganadora del premio y delegada de la promoción, intervino en representación de los alumnos para compartir su experiencia. "El máster termina hoy. Nuestra responsabilidad como peritos comienza mañana", afirmó. Y añadió: "Hemos aprendido, en definitiva, lo que significa ser perito.

Una actividad profesional de enorme responsabilidad, cuyo reconocimiento y valoración social e institucional deberían estar a la altura de su importancia".

Una nueva promoción

El acto también sirvió para dar la bienvenida a los alumnos de la IX edición del Máster, que inicia su recorrido formativo en noviembre de 2026 y se prolongará hasta octubre de 2027.

El programa, de 60 créditos ECTS y doce meses de duración, se imparte en modalidad presencial en el Campus Castellana de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, CUHMED, en Madrid.

La formación combina contenidos teóricos y prácticos en valoración del daño corporal, pericia médica y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria, con la participación de docentes y profesionales en activo de los ámbitos sanitario, jurídico y pericial.

La coordinación académica corre a cargo del Dr. Juan Abarca Cidón, el Dr. Ricardo De Lorenzo y Montero, el Dr. Eugenio Laborda Calvo y la Dra. Mercedes Arnas Rodríguez. Pedro Casado: "Cada promoción tiene su personalidad y deja su propia huella"

El coordinador del máster dio la enhorabuena a los alumnos de la VIII promoción: "Aunque este momento llega cada año, nunca es igual, porque cada promoción tiene su personalidad y deja su propia huella. Vosotros habéis dejado una muy especial". Y les animó a disfrutar del momento: "Os lo habéis ganado".

Recordó también que la calidad académica de un máster "no depende únicamente de la excelencia de sus docentes, sino también de la implicación, el esfuerzo y el intercambio de experiencias entre todos los profesionales que participan en él".

Una formación en evolución

Con la inauguración de la IX edición, PROMEDE y la Universidad Camilo José Cela dan continuidad a una iniciativa académica que busca responder a las necesidades de especialización de los profesionales sanitarios y del sector asegurador.

La integración de la valoración del daño corporal, la pericia médica y los mecanismos de resolución extrajudicial permite ofrecer una visión transversal de los conflictos sanitarios y preparar a los alumnos para abordar casos complejos desde diferentes perspectivas profesionales.

"Este máster refleja el valor de la colaboración entre la universidad y las instituciones profesionales para ofrecer una formación rigurosa, aplicada y conectada con las necesidades reales del sector", destacó el decano de la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la UCJC.