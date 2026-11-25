La rápida irrupción de la inteligencia artificial en la consulta médica, la necesidad de contar con herramientas de valoración ajustadas a la realidad clínica y el auge de las reclamaciones en el sector veterinario marcaron el pulso del XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Celebrado los días 19 y 20 de noviembre en el Novotel Madrid Center bajo el lema "Europa: salud, innovación y regulación", el encuentro organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) reunió a referentes del mundo sanitario, jurídico, asegurador y académico.

En este escenario, Grupo PROMEDE —a través de PROMEDE y Perivet— articuló tres sesiones de debate para analizar los retos que definen hoy la práctica pericial y la responsabilidad profesional. "Los nuevos escenarios de responsabilidad sanitaria y veterinaria requieren una visión multidisciplinar en la que la ciencia, el derecho y la especialización pericial avancen conjuntamente", señalaron desde la entidad.

El reto de la IA

La primera de las citas tuvo lugar el jueves 19 de noviembre en la Sala Plenaria con el taller "Responsabilidad sanitaria y pericial ante un nuevo “profesional”: la inteligencia artificial". Dirigida y moderada por el Prof. Dr. Íñigo de Miguel Beriain, doctor en Derecho, investigador especializado en implicaciones éticas y jurídicas de la IA, profesor de la UPV/EHU y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y miembro de la AEDS, la sesión abordó uno de los grandes dilemas actuales: quién responde cuando un algoritmo interviene en el diagnóstico o en la atención clínica.

El propio moderador abrió el debate apelando a la cautela profesional: "Tenemos que ser humildes con la IA y asumir que puede detectar errores en nuestro razonamiento".

Desde la primera línea asistencial, la Dra. María Luaces Méndez, cardióloga del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y responsable de la Unidad de Innovación del IdISSC, recordó que estos sistemas ya muestran un enorme potencial —como detectar el sexo, la edad y patologías relevantes a partir de un simple electrocardiograma—, pero alertó sobre el peligro de entrenar modelos con datos incompletos, como sucede en pediatría.

"Si no tenemos buenos datos, no podemos generar evidencia". Para la especialista, el límite de la responsabilidad está claro: "La IA propone; el médico decide y responde". Comparando estas herramientas con un navegador que "te ofrece la mejor ruta" y cuya función principal hoy es priorizar, insistió en que la precisión técnica no es suficiente si no se traduce en resultados reales para las personas: "tiene que mejorar la atención al paciente".

En el plano normativo, D. José Carlos López Martínez, magistrado y letrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y profesor de la UCJC, advirtió del desfase temporal entre ciencia y legislación: "La innovación progresa a ritmo exponencial; la tramitación legislativa, con notable lentitud". No obstante, matizó que "crear una norma nueva no siempre es imprescindible, dado el riesgo de hiperregulación".

El magistrado diferenció entre la responsabilidad subjetiva del médico —sujeta a la obligación de medios y a la lex artis— y la responsabilidad objetiva por producto defectuoso aplicable a la IA médica. Según explicó, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante, la atribución de culpa dependerá de la detectabilidad del fallo: si el médico puede advertir el error de la herramienta, responde él; si resulta indetectable, responde el fabricante.

Por su parte, la Dra. María Rodríguez de Alba Galofre, directora médica ejecutiva de Grupo PROMEDE, perito médico y profesora de la UCJC, trasladó el debate al terreno pericial. Tras señalar que el uso de estas tecnologías es todavía "un tema que se oculta a la hora de elaborar un informe", fue tajante respecto a sus límites: "La IA no puede hacer de perito".

Aunque reconoció su utilidad para ordenar, registrar, detectar duplicados o extraer datos, recordó que esa labor mecánica "no es equivalente a interpretarla", advirtiendo de que "las conclusiones pueden ser muy convincentes, pero erróneas" y de que "la plausibilidad no indica certeza". Asimismo, alertó del riesgo de aceptar sin filtro las referencias bibliográficas generadas por estos sistemas, subrayando que el perito debe conocer y saber defender sus fuentes en sala.

"La función del profesional es lo que marca la diferencia. La IA es una herramienta". Tras recalcar que "no podemos delegar tareas ni podemos delegar criterio", anunció que PROMEDE desarrolla actualmente su propia herramienta de IA adaptada a la normativa de protección de datos.

El coloquio posterior reflejó la tensión entre prudencia y agilidad clínica: mientras algunos asistentes alertaron de que existe "demasiada preocupación por la regulación" y recordaron que "la peor atención es la que no se presta", otros coincidieron en exigir rigor y supervisión humana constante.

El auge de las reclamaciones

El viernes 20 de noviembre, la actividad se trasladó a la Sala 3 con la mesa redonda organizada por Perivet bajo el título "Responsabilidad profesional en el ámbito de la sanidad veterinaria: la importancia del perito", dirigida por la Prof. Dra. María Fernández Álvarez, directora veterinaria de la entidad. El encuentro integró las particularidades de la clínica animal en el debate jurídico-sanitario bajo el enfoque One Health, que conecta salud animal, humana y ambiental.

El D. Ángel-Martín Ortiz Bueno, asesor jurídico del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España y socio director de Ortiz Bueno Abogados, cifró en más del 50 % el incremento de las reclamaciones en este ámbito y lanzó una recomendación directa a los clínicos: "Siempre hay que documentar cualquier comunicación", incluso por correo electrónico, para acreditar que se informó debidamente sobre las pruebas relevantes.

Una idea en la que profundizó D. Darío Cleofé Resta, perito veterinario de Perivet One Health, S.L., al afirmar que "la malapraxis muchas veces es una mala comunicación del veterinario a los tutores". Resta subrayó la necesidad de dejar constancia escrita de todo el proceso asistencial: "Si no tenemos los documentos en los que se sostiene la reclamación, te mueves en un escenario hipotético". Asimismo, destacó la utilidad de la necropsia para esclarecer el nexo causal y la importancia de redactar correctamente el consentimiento informado.

Precisamente sobre este documento puso el foco D. Juan José Jiménez Alonso, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios Veterinarios, quien alertó de que "estamos viendo un aumento en la vía disciplinaria".

Jiménez recordó que la prueba pericial resulta determinante para trazar la fina línea entre malpraxis y negligencia, y reveló un dato preocupante: el consentimiento informado —obligatorio a nivel deontológico y clave para mitigar la responsabilidad civil— solo consta en el 17 % de los procedimientos analizados.

Cerró la mesa D. Alfredo Fernández Álvarez, director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia para España y Portugal, quien insistió en la trazabilidad del acto clínico: "La historia clínica es fundamental como documento asistencial y de defensa legal". Además, reivindicó la formación continua y el papel de un perito honesto, objetivo y transparente, cuyas conclusiones sean independientes de la parte que lo contrate.

Cuando el baremo no basta

La programación de Grupo PROMEDE concluyó la tarde del viernes en la Sala Plenaria con la tertulia médico-jurídica "Cuando el baremo no es suficiente: límites de su aplicación en la responsabilidad sanitaria", moderada nuevamente por la Dra. María Rodríguez de Alba Galofre. La sesión se enmarcó en la labor de la entidad en valoración del daño corporal y en el impulso a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), clave tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.

Durante el debate, D. Mariano Herrador Guardia, director de Bufete Herrador y director del Congreso Internacional sobre Derecho de Daños, contextualizó la ausencia de un sistema propio explicando que el actual baremo de tráfico nació como respuesta al elevado volumen de siniestralidad vial, una circunstancia que explica por qué la responsabilidad sanitaria carece hoy de una herramienta equivalente.

Ante este vacío, D. Pablo Montalvo Rebuelta, socio director del Área Jurídico-Contenciosa de De Lorenzo Abogados, defendió la creación de un baremo específico para el ámbito médico: "Podemos tener herramientas de mínimos para generar seguridad jurídica". Montalvo cuestionó que fallecer tenga una valoración económica distinta según se trate de un accidente de tráfico o aéreo, destacó la complejidad de los daños crónicos en sanidad y apostó por articular un baremo técnico en lugar de una ley rígida, mucho más difícil de actualizar.

Desde la perspectiva aseguradora, Dña. Isabel Koutsourais Fernández, Senior Claims Handler – Spain de Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI), puso de relieve la dificultad de calcular la exposición económica ante siniestros complejos y apeló a la empatía y al diálogo para desbloquear acuerdos: "Detrás de grandes siniestros hay familias, expedientes y profesionales sanitarios".

El turno de preguntas del público sirvió para evidenciar lagunas concretas del sistema vigente, como la falta de contemplación de los casos de síndrome de Down en los baremos actuales.

Los ponentes coincidieron en que, mientras no exista una herramienta específica, la valoración del daño sanitario exige combinar criterios técnicos y jurídicos individualizados con espacios de encuentro que faciliten la negociación entre las partes.

Mirada hacia el futuro

La participación conjunta de PROMEDE, Plataforma REDES y Perivet en esta XXXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario dejó patente que la evolución tecnológica y normativa exige respuestas coordinadas.

"El futuro de la pericia médica y veterinaria pasa por la especialización, la innovación responsable y la colaboración entre disciplinas para aportar respuestas rigurosas a una realidad cada vez más compleja", concluyeron desde Grupo PROMEDE, reafirmando su compromiso con el rigor técnico y la resolución eficaz de controversias.