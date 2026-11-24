Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 3.500 m² a cambio de cuidar de perros y gatos abandonados

En la provincia de Valencia, concretamente en el municipio de Godelleta, Geertje y Durk —una pareja de jubilados de origen neerlandés— han abierto las puertas de su propiedad rural de 3.500 m² para recibir a viajeros y voluntarios.

Su propuesta busca crear un intercambio tranquilo y transparente en pleno entorno mediterráneo, rodeado de campos de naranjos y viñedos.

A cambio de unas tres horas de colaboración diaria durante cinco días a la semana, los anfitriones ofrecen alojamiento gratuito dentro de la finca, que cuenta además con piscina, jacuzzi integrado y conexión wifi apta para teletrabajar.

Cuando la pareja se encuentra en casa, los huéspedes disponen de una acogedora caravana privada en el terreno; si los propietarios viajan, los voluntarios pasan a alojarse en una habitación dentro de la vivienda principal para hacerse cargo de la casa. Asimismo, disponen de espacio con toma de agua y electricidad para quienes viajen en autocaravana de hasta ocho metros.

El cuidado de Tjibbe y Hessel

La atención a los perros de la familia constituye el eje central de la estancia. En la propiedad conviven Tjibbe, un enérgico perro de muestra frisón de siete años muy apegado a sus rutinas matinales, y Hessel, un joven y juguetón cruce de labradoodle y goldador.

Por ello, los anfitriones buscan personas con verdadera afición y experiencia con los animales, dispuestas a dedicarles paseos diarios, juegos y compañía.

En el plano práctico, las tareas se centran en el mantenimiento general de la parcela y la vivienda. Los voluntarios colaboran en labores de jardinería básica, desbroce, limpieza de la piscina, corte de leña en verano y pequeños arreglos al aire libre junto a Durk, aportando iniciativa y buena disposición para el trabajo físico ligero.

Intercambio lingüístico

La convivencia en la finca fomenta un enriquecedor intercambio cultural y de idiomas. Dado que Geertje y Durk dominan el neerlandés, el inglés, el alemán y el frisón, pero desean seguir practicando su español, los colaboradores tienen la oportunidad de conversar en varias lenguas mientras comparten el ritmo pausado del campo valenciano.

Ubicada en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, la propiedad ofrece un enclave apacible y bien conectado para disfrutar de rutas de senderismo, ciclismo o paseos por la naturaleza en el tiempo libre.

La convocatoria está orientada a personas responsables, autónomas o nómadas digitales —ya sea de forma individual o en pareja— que puedan comprometerse a una estancia mínima de dos semanas. Es una oportunidad ideal para desconectar en un entorno rural cómodo, colaborar en el cuidado del hogar y disfrutar de la compañía canina sin prisas.