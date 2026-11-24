Carlos, veterinario: "No tienes que tener 2 gatos para que se hagan compañía, pero tampoco pueden estar 24 horas solos"

Dejar a un gato solo en casa durante ocho horas es una situación habitual para quienes tienen que acudir diariamente a su puesto de trabajo. Aunque estos animales suelen asociarse con un carácter independiente, muchos propietarios se preguntan si pasar tantas horas sin compañía puede afectar a su bienestar o si deberían adoptar otro felino.

Carlos, veterinario clínico de Mascotas y Familias Felices (MyFF), ha abordado esta cuestión y explica que los gatos pueden permanecer solos durante una jornada laboral, siempre que dispongan de un entorno adecuado. Además, el especialista aclara que tener dos gatos no es una condición imprescindible para garantizar su bienestar.

¿Necesita un gato compañía?

Aunque dos gatos pueden hacerse compañía, no es obligatorio que convivan en pareja. Según explica Carlos, veterinario clínico, existen diferentes circunstancias que pueden justificar que una familia tenga un único felino en casa, como la capacidad económica, el espacio disponible o el carácter del animal.

Mantener dos mascotas implica asumir mayores gastos de alimentación, atención veterinaria y cuidados. Además, las dimensiones de la vivienda pueden dificultar la convivencia, especialmente cuando no existen suficientes espacios diferenciados para cada animal.

El especialista también recuerda que algunos gatos tienen un comportamiento territorial y pueden rechazar la llegada de un nuevo compañero. Por ello, adoptar un segundo felino no siempre es la mejor alternativa y tener uno solo no significa que sus necesidades estén desatendidas.

Cómo entretener a un gato

El veterinario, señala que permanecer ocho horas solo en casa no tiene por qué ser perjudicial, siempre que el entorno ofrezca suficientes estímulos. Para ello, recomienda adaptar la vivienda mediante diferentes elementos que permitan al animal entretenerse durante la ausencia de sus propietarios.

Una de las medidas consiste en habilitar lugares seguros desde los que el gato pueda observar el exterior a través de las ventanas. También aconseja disponer de distintas zonas de descanso, escondites y espacios donde pueda refugiarse cuando lo necesite.

Otra recomendación es incorporar juguetes interactivos que pueda utilizar de manera independiente. Estas medidas forman parte del denominado enriquecimiento ambiental, también conocido como gatificación, que busca adaptar los espacios domésticos a las necesidades de los felinos.

Sin embargo, la atención no debe limitarse a preparar la vivienda. El veterinario destaca la importancia de dedicar tiempo al gato al regresar a casa, especialmente mediante momentos de juego e interacción que contribuyan a fortalecer el vínculo con sus propietarios.

¿Cuánto tiempo dejarlo solo?

Aunque Carlos, considera que una jornada laboral de ocho horas puede ser asumible, advierte de que esto no significa que los gatos puedan permanecer varios días sin supervisión.

En este sentido, recomienda no dejar al animal más de 24 horas sin atención presencial. Si el propietario necesita ausentarse durante un periodo prolongado, deberá contar con una persona que acuda al domicilio para comprobar que el felino se encuentra en buenas condiciones.

Durante estas visitas, será necesario revisar su estado de salud, proporcionar comida y agua fresca y mantener limpio el arenero. De esta manera, se garantiza que el animal reciba los cuidados necesarios durante la ausencia de sus propietarios.

Por tanto, Carlos recuerda que tener un único gato no supone necesariamente un problema para su bienestar. Lo fundamental es proporcionarle un entorno adecuado, garantizar sus necesidades básicas y dedicarle tiempo de calidad cuando sus propietarios regresen a casa.