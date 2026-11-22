Mónica Naranjo, 52 años: "Me encantan los gatos porque te quieren sin depender de ti para sobrevivir"

Lejos de los focos y de los grandes escenarios, Mónica Naranjo encuentra la calma en la naturaleza y en la compañía silenciosa de sus animales.

La cantante catalana es una reconocida defensora de los derechos de los animales y siente una devoción especial por los gatos, con los que comparte su día a día desde hace décadas.

La artista nunca ha ocultado que se siente profundamente identificada con el carácter felino. "Yo soy muy gato. Me encanta su independencia, que te quieran porque quieren y no porque dependan de ti para sobrevivir", confesó en una entrevista concedida a la revista Shangay en 2014. Para la intérprete de Sobreviviré, esa libertad es precisamente lo que hace única la convivencia con ellos.

Energía felina

Durante años, Naranjo eligió vivir en fincas aisladas en Cataluña, entre Figueres y La Garrotxa, buscando un entorno tranquilo para sus mascotas. Allí convivió en plena libertad con varios gatos rescatados y perros, alejada del ruido urbano.

En su participación en el programa Planeta Calleja (Cuatro, 2018), la cantante explicó la dimensión casi mística que atribuye a estos animales. "Los gatos son seres superiores, tienen una energía muy especial que limpia la casa y te acompaña en silencio", aseguró durante la conversación televisiva.

Esa conexión también se refleja en los momentos más difíciles. En 2020, tras el fallecimiento de uno de sus felinos más queridos, compartió su dolor en su cuenta oficial de Instagram: "Se va un pedazo de mi corazón. Gracias por tantos años de ronroneos, de compañía silenciosa y de amor incondicional".

Compromiso contra el abandono

Más allá de su faceta personal, Mónica Naranjo mantiene un firme compromiso con la protección animal. La artista colabora habitualmente con protectoras y alza la voz contra el maltrato y la compra impulsiva de mascotas.

"Quien abandona a un animal no tiene alma. Hay miles de perros y gatos esperando una oportunidad en las protectoras; adoptar es un acto de amor puro, no un capricho de Navidad", declaró en declaraciones recogidas por Europa Press durante un acto benéfico en 2016.

Su implicación va más allá de los discursos públicos. Según han relatado tanto ella como compañeros de profesión en espacios como Cadena Dial, la cantante ha rescatado en varias ocasiones a gatos callejeros heridos tras salir de estudios de grabación o giras.

En todos esos casos se hizo cargo de los gastos veterinarios hasta encontrarles una familia o integrarlos en su propio hogar.

A este activismo se suma su postura en la industria de la moda. Desde mediados de los años 2000, Naranjo vetó el uso de pieles naturales en su vestuario escénico, exigiendo materiales sintéticos para sus giras y sumándose a campañas internacionales de concienciación. Una coherencia que convierte su amor por los gatos y los animales en una parte inseparable de su identidad dentro y fuera de los escenarios.