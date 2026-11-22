Carlos, veterinario: "Los gatos no deberían dormir con los niños pequeños, ni tampoco con los bebés recien nacidos"

La llegada de un bebé transforma por completo la rutina del hogar y sitúa a los gatos frente a un escenario desconocido cargado de olores nuevos, visitas constantes y ruidos repentinos.

Aunque los felinos suelen percibir que el recién nacido es una figura especial dentro de la familia y tienden a mostrarse pacientes o indiferentes al principio, los veterinarios insisten en una regla de oro innegociable: nunca deben quedarse a solas sin supervisión en la misma habitación.

El peligro no nace de una supuesta maldad o agresividad del animal, sino de su propia naturaleza física y conductual. "No dejaría al gato con el bebé a solas porque, inocentemente, el gato puede intentar jugar con él y puede ser que no calcule bien las fuerzas y le pueda hacer algo de daño", advierte Carlos Gutiérrez, veterinario clínico en pequeños animales y divulgador en el canal Mascotas y familias felices.

Además del juego brusco, existe un riesgo derivado precisamente del exceso de afecto. Cuando el felino gana confianza con el nuevo miembro de la familia, busca el calor corporal y la cercanía durante el descanso, algo que requiere vigilancia adulta constante.

"No recomendaría dejar entrar al gato a la habitación del bebé cuando esté durmiendo y sin que estéis delante para supervisar, porque puede haber ganado mucha confianza y apego y quererse tumbar muy cerca", señala Gutiérrez. "Si el gato se duerme encima del cuerpo o del pecho del bebé, puede dificultarle el movimiento de los pulmones y complicar su respiración".

Cómo presentar al bebé

Muchos conflictos de convivencia nacen en el mismo instante en que los padres cruzan la puerta de casa tras salir del hospital. El impulso habitual de acercar al recién nacido directamente al hocico del animal para que lo conozca suele desencadenar rechazo o estrés inmediato.

"No tienes que llegar y ponérselo delante de la cara ni invadir su espacio, porque posiblemente no vaya a reaccionar bien", explica el veterinario. Según detalla, la presentación debe realizarse el mismo día de la llegada —una vez guardadas las maletas y recuperada la calma en el salón—, pero dejando siempre la iniciativa al animal.

"Tienes que dejar que sea él, movido por su propia curiosidad, el que poco a poco se vaya acercando. Lo ideal es sentarse en el sofá con el bebé en brazos para que el gato suba como lo hace siempre y vaya olisqueando su ropa o la mantita, dándose cuenta por sí mismo de que no supone una amenaza".

Si el animal se muestra esquivo o prefiere esconderse, forzar el contacto resulta contraproducente. "Aquí el ritmo siempre lo va a marcar el gato, que para eso estaba antes en la casa que el niño", subraya el especialista, quien recomienda acompañar esos primeros acercamientos tranquilos con caricias o algún premio para reforzar la asociación positiva.

Refugios y falsos mitos

Más allá de desmentir creencias infundadas —como que el pelo de gato provoca asma en los recién nacidos—, los expertos recalcan que el estrés felino suele dispararse cuando el animal siente que pierde su lugar en la jerarquía doméstica o cuando la casa se llena de invitados.

Para amortiguar el impacto, resulta fundamental mantener intactos sus horarios de comida y dedicarle ratos diarios de juego, así como habilitar una zona segura o "madriguera" —como una caja en un lugar tranquilo y alejado del salón— donde pueda aislarse del ajetreo de las visitas.

Y si durante las primeras semanas aparece alguna conducta inadecuada fruto de la tensión, castigarlo solo agrava el problema: "No hay que regañarle porque eso va a hacer que empiece a desconfiar y que la relación se debilite; si a eso le sumamos que pasamos menos tiempo con él, puede desembocar en patologías derivadas del estrés".

Conforme el bebé crece y empieza a gatear o a mostrar curiosidad activa por tocar al animal, la mediación de los adultos sigue siendo insustituible. Enseñar a los más pequeños a respetar los límites del gato y mantener una vigilancia real en cada estancia es la única vía para garantizar que la convivencia sea segura para ambos.