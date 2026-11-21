Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca a cambio de cuidar a 100 animales rescatados

En la isla de Tenerife, una pareja ha levantado un proyecto solidario y ecológico con un objetivo claro: ofrecer una segunda oportunidad a cientos de animales abandonados o maltratados. A través de su finca, constituida como una organización benéfica registrada, buscan voluntarios dispuestos a convivir en comunidad y colaborar en el mantenimiento de este refugio sostenible.

El santuario se ha construido prácticamente en su totalidad reutilizando materiales recuperados y desechos, siguiendo una filosofía de mínimo impacto ambiental. Además de funcionar con energía solar y sistemas de ahorro de agua, la comunidad practica el estilo de vida freegan, aprovechando excedentes de alimentos rescatados de supermercados y granjas locales.

A cambio de 25 horas de colaboración semanal (más un par de horas dedicadas a las tareas comunes), los anfitriones ofrecen comida ilimitada procedente de sus despensas y alojamiento rústico dentro de la propia finca. La convivencia gira en torno a lo que denominan una "familia de finca", donde se comparten las comidas y las turnos de limpieza en un ambiente alejado del turismo masivo y del ocio nocturno.

Cientos de animales rescatados

El bienestar animal es el motor diario de esta iniciativa, que actualmente cuenta con un equipo de más de 50 voluntarios internacionales. En las instalaciones conviven caballos, burros, cerdos, perros, gatos, cabras, tortugas, conejos, cobayas, erizos, gallinas y hurones, entre otras especies.

Las labores varían según la experiencia y el perfil de cada colaborador. Quienes tienen conocimientos ecuestres participan en la alimentación, limpieza y entrenamiento sin fuerza de los caballos rescatados, mientras que otros equipos se encargan del cuidado de los animales más pequeños, el compostaje y la clasificación de alimentos.

El proyecto también requiere manos para tareas de mantenimiento, bricolaje, carpintería, jardinería y gestión del riego, así como perfiles digitales especializados en fotografía, edición de vídeo, redes sociales o captación de fondos para sostener el refugio mediante donaciones.

Entre el mar y la montaña

La propiedad se sitúa en una zona rural muy tranquila de Tenerife, con vistas tanto al océano como a la montaña y a apenas cinco minutos de la costa. Este entorno permite disfrutar del clima de la isla durante todo el año y practicar actividades al aire libre como senderismo, escalada, buceo o paseos a caballo en el tiempo libre.

La convocatoria está dirigida a personas comprometidas con la causa animal y cómodas con una vida sencilla, sin lujos modernos. Por lo general, se solicita una estancia mínima de dos meses para tareas generales y de tres meses para el trabajo directo con animales —aunque existe flexibilidad para perfiles específicos—, ofreciendo incluso la posibilidad de acudir con mascotas propias siempre que se adapten al entorno.