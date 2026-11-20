Hugo, 26 años, busca una familia para su perro: "Le rescaté sin pensarlo; su dueño lo tenía atado a un radiador"

"Cuando me comentaron la situación de Thor, decidí ir a verle y viendo sus condiciones me lo llevé", cuenta Hugo Pilar Salcedo en una entrevista con Mascotario. "Tenía el cuello lleno de marcas, estaba atado a un radiador con una correa muy corta que le tiraba, muy delgado y con zonas de la piel sin pelo".

De la noche a la mañana, Hugo tuvo que tomar una decisión sin precedentes. Thor vivía con un hombre adulto que lo maltrataba y que quería reubicar, sin hacerse cargo de nada. "Me lo trajeron a casa y no se responsabilizaron de nada".

Tres años más tarde, el joven de veinte años busca ayuda para el perro. Hace un mes, le echaron del trabajo sin aviso y ahora está obligado a cambiar el rumbo de su vida. Tiene que cambiar de vivienda y no puede llevarse a Thor consigo. "No tengo cercanos que se hagan cargo y necesito una solución a contrarreloj".

La Comunidad de Madrid no se hace cargo de perros particulares y las protectoras están sobrecargadas. Thor tiene casi 9 años y después del infierno por el cual ha tenido que pasar, se merece un hogar digno, cálido y lleno de amor.

Aunque lo rescató de una situación horrible, Hugo cuenta que siempre fue perro muy tranquilo. No mostró nunca signos de agresividad, sino que es todo lo contrario: "Es muy cariñoso, está todo el día encima, le encanta jugar y sabe comunicarse".

Una comunicación impecable

Es una mezcla de pitbull y sharpei, de talla medio grande. Cuando lo vio, Hugo decidió adoptarlo sin pensarlo debido a cómo estaba y actualmente, cuenta que está muchísimo mejor.

Thor recibiendo caricias. Hugo

"Tiene ansiedad con el agua y no sabemos por qué. Hay que darle de beber muchas veces pero en pequeñas cantidades", explica. Y como la mayoría de los perros, a veces lo pasa mal cuando está solo.

"Cuando algo no le gusta o es incómodo gruñe y cuando quiere algo, llama tu atención y te lo indica. Es muy positivo porque tiene buenas capacidades de comunicación". Conociendo su historial, es un milagro que un perro que haya pasado por tanto maltrato, sepa gestionar sus emociones y encontrar paz.

Ahora Hugo tiene poco tiempo. Está obligado a dejar la vivienda en la cual se encuentra y no puede llevarse a Thor con él. No ha sido una decisión fácil y ha intentado de todas las maneras posibles quedarse con él.

El perro mira al mundo que le rodea con cara de amor y en su mirada se percibe un único deseo: encontrar una casa donde pueda descansar los años pasados sufriendo lesiones, soledad y abandono. Si piensas que puedes ser una casa para Thor, escribe a 632473630.