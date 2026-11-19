La salud articular de perros y gatos suele pasar desapercibida hasta que aparecen los primeros signos de rigidez o dificultad para moverse.

Frente a la tendencia habitual de esperar a que surja el problema, los especialistas en nutrición veterinaria insisten en que la clave reside en adelantarse al desgaste mediante la dieta diaria y el control del peso, destacando el papel determinante de los ácidos grasos presentes en el pescado azul.

El especialista en nutrición veterinaria analiza el impacto real de los ácidos grasos omega-3 en la salud articular y subraya que la prevención temprana y el control del peso resultan determinantes antes de que aparezcan los primeros síntomas de dolor.

Cuidar la movilidad y frenar el desgaste articular de los animales de compañía se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los tutores. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones suelen llegar cuando el daño estructural ya está avanzado y el margen de maniobra es mucho más reducido.

La evidencia del omega-3

Dentro de la dieta cotidiana, incorporar alimentos funcionales puede marcar una diferencia notable siempre que se respeten las proporciones y no se sustituya la base nutricional. El experto aclara que "Ningún alimento sustituye a un suplemento con dosis controlada, pero estos cinco suman, con la evidencia real (no inflada) de cada uno. Todos juntos, sin superar el 10% de la ración diaria".

En ese listado, el pescado azul ocupa el primer puesto por su respaldo científico frente a la inflamación y la movilidad. Ricardo destaca especialmente el papel de la "Sardina (o pescado azul similar): omega-3 EPA/DHA. La evidencia más sólida de la lista: en un ensayo clínico, el 82% de los perros con dieta rica en omega-3 mejoró su apoyo de peso en la pata afectada, frente al 38% del grupo control".

La palanca más eficaz

Más allá de los nutrientes específicos, el factor mecánico sigue siendo el que mayor impacto tiene en la longevidad y el bienestar físico. Según explica el nutricionista, "De todo lo que se puede hacer por las articulaciones de un perro, el peso es la única palanca con datos medidos en años de vida, no en teoría. Cada kilo de más multiplica la carga mecánica sobre caderas, rodillas y codos en cada paso, cada salto, cada escalón".

Para respaldar esta afirmación, el especialista cita los resultados de investigaciones a largo plazo bajo el epígrafe de lo que dice la ciencia: "En un estudio de por vida en labradores, los perros mantenidos con un 25% menos de comida que sus hermanos de camada retrasaron el inicio de la artrosis de cadera una media de 3 años, y vivieron una mediana de 1,8 años más. No es un suplemento ni un fármaco: es el peso".

Actuar antes de la cojera

El principal obstáculo para proteger las articulaciones reside en la propia biología del tejido, que no emite señales de alarma hasta fases tardías. El especialista advierte que "El cartílago no avisa. Por eso todo lo que funciona, actúa antes del dolor. El cartílago no tiene terminaciones nerviosas. No duele hasta que el desgaste ya ha llegado al hueso. Por eso el orden de esta guía no es "primero lo leve, luego lo grave": es cuándo actúas, de más temprano a más tarde".

Por este motivo, Ricardo insiste en abandonar los remedios caseros sin base y apostar por la prevención desde edades tempranas: "Cada semana recibo la misma pregunta de tres formas distintas: '¿mi perro cojea porque se ha hecho daño o porque se está haciendo mayor?', '¿le doy glucosamina ya o espero?', '¿esto se puede prevenir o solo se trata cuando ya duele?'

La respuesta corta es que sí se puede prevenir, pero casi nadie actúa hasta que ve la cojera. Y para entonces, el cartílago ya ha perdido una parte de su reserva que no se recupera. Esta guía no es sobre qué hacer cuando ya duele. Es sobre lo que puedes hacer antes, con evidencia real detrás de cada recomendación, no con lo que le funcionó al perro de tu vecino".