"La medicina ayurvédica influye en la nutrición canina desde una perspectiva profundamente holística y natural", afirma Marina , veterinaria clínica y nutricionista canina.

Su vida cambió por completo cuando empezó a tratar los problemas comportamentales de su perro a través de la nutrición. Marina y su socia, Adriana, eran veterinarias y se conocieron trabajando en una clínica convencional de pequeños animales.

Una educadora canina le preguntó por qué, siendo veterinaria, no le daba comida natural a su perro, a lo que Marina respondió: "No sabría qué darle". La educadora le dio algunas pautas y le sugirió que empezara a estudiarlo.

La joven comenzó a tomar cursos, y compartía sus hallazgos con Adriana en la clínica. Eventualmente, ambas hicieron el curso de nutrición. Buscaban tener más criterio para elegir la alimentación.

"En las clínicas veterinarias a menudo solo les dicen qué pienso usar sin saber más a fondo". Esta inmersión en la nutrición llevó a ambas a dejar la clínica y dedicarse completamente al tema.

Su compromiso las llevó a la India, donde estudiaron nutrición ayurvédica durante tres semanas hace justo dos años. Aunque el curso estaba diseñado para humanos —ya que, según Marina, para perros no hay mucha cosa aún—, ellas aplican los principios en sus consultas.

Filosofía y Enfoque Ayurvédico

La filosofía de Marina se basa en un enfoque natural para la salud. "Al final siempre he sido una persona que no suele tomar medicamentos si hay otra cosa que más pura".

Ella cree que la veterinaria actual se enfoca demasiado en tapar los síntomas sin llegar a la causa raíz. Enfatiza la importancia de la alimentación como base de una buena salud. "Los dueños están empezando a reflejar en sus mascotas sus propios hábitos más saludables o naturales".

El trabajo de Marina y Adriana se inspira en el Ayurveda, buscando ir de la mano de la naturaleza, siguiendo los ciclos. Aplican estos principios a los animales, a quienes, dentro del Ayurveda, se identifican como niños.

Esto significa ajustar la dieta a los ciclos estacionales; por ejemplo, en otoño recomiendan que la comida sea un poco más caliente y con más humedad, ya que el cuerpo humano y canino lo demandan de forma natural.

El Trabajo de Marina Ayurveda

Marina y Adriana trabajan exclusivamente en línea. Los clientes acuden a ellas principalmente para cambiar la alimentación o porque ya han agotado otras opciones ante una patología y necesitan otro tipo de enfoque.

Tratan todo tipo de problemas, ya que una buena alimentación puede ayudar a prevenir, tratar o retrasar el avance de cualquier patología. Su metodología implica varios pasos:

Individualización de la dieta: Se ajusta la alimentación a las características específicas del perro, como su tamaño, digestión, actividad y la rutina de vida del propietario. Intentan encontrar el mejor equilibrio posible dentro de las posibilidades de cada casa.

Modulación Intestinal: Antes de cualquier cambio dietético, se realiza una " modulación intestinal ". Esto incluye una desintoxicación o limpieza del intestino mediante suplementos, seguida de ayuda para repoblar la microbiota y cuidar las células intestinales. Esto es crucial incluso para patologías que parecen no estar relacionadas, como problemas renales o epilepsia.

". Esto incluye una desintoxicación o limpieza del intestino mediante suplementos, seguida de ayuda para repoblar la microbiota y cuidar las células intestinales. Esto es crucial incluso para patologías que parecen no estar relacionadas, como problemas renales o epilepsia. Suplementación Natural: Usan suplementos que intentan que ser lo más naturales posible.

Se ven a sí mismas como un especialista más, y es crucial para ellas trabajar en contacto con el veterinario de cabecera del cliente. Su objetivo es ajustar la dieta y, si es posible, "retirando toda la medicación sintética o por lo menos bajar a los mínimos para tener pocos efectos secundarios".

Siempre sugieren una comida casera, ya que permite un ajuste específico de los ingredientes y las proporciones. Si se opta por alimentos comerciales, recomiendan elegir aquellos donde la carne sea el primer ingrediente de la lista y se especifique de qué tipo es.

Un tipo de caso que ven con frecuencia son las alergias, donde los dueños están saturados. "A veces un simple cambio a comida natural puede llevar a que el perro no tenga más síntomas". Los conservantes o ingredientes químicos suelen provocar reacciones alérgicas.

El cambio de alimentación, especialmente en trozos, puede ayudar en problemas comportamentales. La veterinaria empezó con la alimentación natural porque su perro tenía problemas de comportamiento.

Cuando los perros con ansiedad por la comida reciben la comida en trozos y tienen que masticar, se calman. "Lo que antes se comían en medio segundo, ahora tardan un ratito en comérselo. Y eso también ayuda mentalmente a que sean más estables".

Marina y Adriana ofrecen guías y recursos para ayudar a los propietarios. Preparan menús y recetas. Creen en la ayurveda como estilo de vida y la aplican a todos los seres vivientes.