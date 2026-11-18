Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas tener animales sin registrar

Uno de los cambios más profundos y desconocidos de la legislación animalista afecta de lleno a miles de hogares españoles donde conviven especies exóticas en jaulas o terrarios.

Durante décadas ha sido completamente habitual adquirir en tiendas especializadas o entre particulares animales como loros, ninfas, agapornis, tortugas de tierra, iguanas, camaleones o erizos sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo posterior.

Sin embargo, el marco regulatorio establecido por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha puesto fin a la tenencia anónima de este tipo de ejemplares mediante la creación del futuro Listado Positivo de Animales de Compañía y un estricto sistema de control registral.

El texto legislativo, apoyado en su disposición transitoria segunda, prohíbe mantener en viviendas particulares animales silvestres o exóticos que no hayan sido debidamente comunicados y registrados ante la autoridad competente de cada comunidad autónoma.

El registro de ejemplares

El punto que suscita mayor incertidumbre entre los propietarios de viviendas reside en qué ocurre con las mascotas exóticas que ya vivían en el domicilio antes de aprobarse la normativa.

La ley no obliga a desprenderse de aquellos animales adquiridos legalmente con anterioridad, pero exige a sus titulares comunicar su posesión a la administración autonómica para obtener la correspondiente autorización individual de tenencia hasta el fallecimiento del animal.

Este trámite permite censar a especies como guacamayos, cacatúas, cotorras, iguanas verdes o determinadas tortugas, acreditando su origen legal mediante factura de compra, certificado de cesión o documentación CITES en el caso de especies protegidas.

Quien mantenga en su salón o terraza un ejemplar exótico sin haber formalizado esta comunicación administrativa o fuera de los supuestos que determine el Listado Positivo incurre en una situación de tenencia irregular frente a la ley.

Régimen de sanciones

Hacer caso omiso a la obligación de declarar o registrar a estas mascotas acarrea importantes penalizaciones económicas para los dueños de los inmuebles donde se encuentren los animales.

Con carácter general, la tenencia de animales silvestres en cautividad sin la preceptiva comunicación o autorización administrativa está tipificada como una infracción grave de la normativa de protección animal.

Las infracciones graves conllevan multas económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros, además de la intervención y el decomiso inmediato del ejemplar para su traslado a un centro de rescate autorizado.

La cuantía sancionadora y la gravedad del expediente pueden escalar todavía más si se trata de especies catalogadas como exóticas invasoras —como el mapache, el cerdo vietnamita o determinadas cotorras y galápagos—, cuya tenencia, cría o comercio está vetada bajo severas sanciones ambientales.

Bienestar animal

La restricción sobre la fauna exótica responde a un doble objetivo de conservación medioambiental y protección etológica en el entorno doméstico.

Muchos loros, reptiles y mamíferos no domésticos requieren condiciones muy específicas de temperatura, humedad, alimentación y espacio que difícilmente pueden replicarse en un piso convencional, derivando en patologías graves o conductas estereotipadas por estrés.

Asimismo, la suelta irresponsable o el escape accidental de estas especies desde balcones y jardines ha provocado históricamente graves daños en los ecosistemas locales al desplazar a la fauna autóctona española.

La normativa cierra definitivamente la puerta a la tenencia descontrolada de animales exóticos en el hogar. Quien conviva con aves psitácidas o reptiles está obligado a regularizar su situación documental, garantizando su trazabilidad y evitando multas de enorme cuantía.