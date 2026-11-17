Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 6.400 m² a cambio de cuidar de perros y gatos abandonados

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja busca voluntarios para colaborar en su finca sostenible de 6.400 m² ubicada en la provincia de Huelva, cerca de Doñana y la playa. Ofrecen alojamiento para furgonetas, caravanas o tiendas a cambio de cuidar a cinco perros y ocho gatos rescatados y trabajar en el huerto orgánico. Los participantes realizarán tareas de permacultura, recolección de aceitunas y bioconstrucción con materiales reciclados durante una estancia mínima de dos semanas. El proyecto incluye intercambio cultural e idiomas, además de talleres de plantas medicinales, observación de aves y técnicas de reciclaje.

Tras pasar cuatro años recorriendo carreteras en furgoneta, Chris y Andrea decidieron echar raíces en la provincia de Huelva. En mayo de 2022 compraron una parcela de 6.400 m² con una meta clara: levantar un hogar autosuficiente, respetuoso con el medio ambiente y alejado del ritmo urbano.

Aquel antiguo viñedo se está reconvirtiendo poco a poco en un bosque comestible guiado por la permacultura. Aunque mantienen parte de las cepas originales, la pareja dedica gran parte de su esfuerzo a edificar con materiales recuperados para dar cobijo a animales que han sufrido abandono.

Para sacar adelante esta iniciativa, abren las puertas de su terreno a viajeros que cuenten con furgoneta camper, caravana o tienda de campaña. A cambio de unas horas de ayuda diaria, los huéspedes tienen acceso a wifi y pueden sumarse a actividades formativas sobre botánica medicinal, construcción ecológica y artesanía reciclada, como el macramé.

Un eje central

El cuidado de los animales marca el pulso del día a día en la propiedad. En la actualidad, conviven con cinco perros y ocho gatos rescatados —incluidos dos mastines españoles y una galga—, por lo que buscan colaboradores empáticos, tranquilos y respetuosos con la fauna.

Las tareas en el campo abarcan el mantenimiento del huerto ecológico, el montaje de bancales elevados y la limpieza de vides viejas. Cuando llega el otoño, el trabajo se centra en la cosecha manual de la aceituna y en aprender los procesos tradicionales para curarlas y conservarlas.

A estas labores agrícolas se suma la bioconstrucción con elementos reutilizados: desde levantar aseos secos compostables y cercados hechos con palés, hasta diseñar muros decorativos integrando azulejos rotos y botellas de cristal.

Convivencia multicultural

El ambiente en la finca favorece la vida comunitaria y el aprendizaje mutuo. Al hablarse español, inglés y húngaro de forma habitual, la estancia sirve también como inmersión lingüística, además de ofrecer paseos guiados por el anfitrión para avistar aves locales e identificar plantas curativas.

El enclave resulta estratégico para explorar el sur peninsular: se halla a treinta minutos en coche de la costa de Mazagón y Matalascañas, y a un paso de enclaves naturales y culturales como el Parque Nacional de Doñana, la aldea de El Rocío o la Sierra de Aracena, con conexión rápida hacia Sevilla y Portugal.

La propuesta está pensada para viajeros comprometidos, trabajadores en remoto o amantes de la ecología que puedan quedarse al menos quince días. Es una oportunidad para frenar el ritmo, aprender sobre vida sostenible sobre el terreno y aportar en un proyecto solidario y humano.