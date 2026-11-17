Fin a las jaulas, rebaja del IVA veterinario y desprotección de la tauromaquia: las 40 medidas animalistas para el 29N

A menos de un mes de las elecciones generales, las organizaciones que luchan por los derechos de los animales AnimaNaturalis, FAADA y Compassion in World Farming han presentado frente al Congreso de los Diputados la iniciativa Agenda Animal 29N.

"Es un decálogo de medidas para la nueva legislatura y para el nuevo Gobierno, con el objetivo de que las Cortes empiecen a hacer todo lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años", afirma José Luis Murillo, director del Observatorio de Bienestar Animal.

La campaña propone a todos los partidos políticos que se presentan a los comicios incluir a los animales en sus programas electorales y comprometerse por escrito con medidas concretas para la próxima legislatura. "Es una síntesis de las demandas que la ciudadanía ha venido impulsando con más fuerza", añade.

En los últimos años, los derechos de los animales han experimentado una transformación jurídica profunda, pero todavía insuficiente. La primera Ley estatal de Bienestar Animal (Ley 7/2023) supuso un paso enorme: se pasó de considerar a los animales como meros bienes materiales a reconocerlos legalmente como seres sintientes. Sin embargo, todavía rigen exclusiones sectoriales, retrasos en la aprobación de los reglamentos e invisibilización de ciertas realidades.

La sensibilidad ciudadana hacia los animales ha crecido hasta consolidar a los hogares con mascotas como mayoría frente a los hogares con niños menores en España. Mientras tanto, el movimiento animalista ha pasado de un optimismo inicial, tras la aprobación de la ley, a un estado de movilización constante y desencanto político por el alcance real de las reformas.

"Todo viene de reivindicaciones sociales de largo recorrido y no queremos esperar más a que las instituciones europeas hagan su trabajo para que España reaccione. Así que pedimos desde aquí a los políticos que se pongan en marcha con este decálogo", recalca Murillo.

Los portavoces de las cuatro organizaciones que se presentaron frente al Congreso. David Canales

El documento recoge 10 compromisos con más de 40 medidas para proteger el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, prevenir el abandono, completar el desarrollo reglamentario de la ley, mejorar el transporte y reducir las cifras de muertes evitables.

Prevenir el abandono

El abandono sigue siendo una de las mayores lacras de nuestro país en relación con los animales. Solo el año pasado, 285.000 animales ingresaron en centros de protección animal; no es una mera cifra, son historias de víctimas de un sistema que no funciona.

"Tenemos que seguir trabajando en la prevención del abandono y llevar un control muy estricto de la cría y la venta de animales. Además, queremos dotar de financiación a los municipios, que son quienes tienen encomendada la labor de recoger y custodiar a los animales abandonados", señala Sandra Vega, asesora legal de FAADA.

En relación con la legislación, las organizaciones advierten de que es urgente aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de protección animal: "Llevamos tres años con esta norma y, sin el reglamento, no podemos implementarla correctamente".

"A día de hoy, en España, el IVA veterinario sigue siendo del 21 % para los tratamientos de perros y gatos, mientras que el de las explotaciones ganaderas es del 10 %. Esto dificulta cada vez más a las familias el cuidado de los animales con los que convivimos, incluidos los cuidados exigidos por la propia ley", explica Vega.

Por ello, la fundación pide una rebaja del IVA veterinario y una deducción fiscal en el IRPF para todos los tratamientos veterinarios, medidas que ya se aplican en determinadas comunidades autónomas y que reclaman extender a nivel estatal. Proteger con un marco nacional a quienes trabajan para cuidar la salud y las condiciones de vida de los animales es una responsabilidad crucial para mejorar su bienestar.

Problemas estructurales

A esta situación se suma otra realidad urgente: todavía hay millones de animales encerrados en zoológicos y cetáceos en delfinarios. "Somos el país de Europa con mayor número de cetáceos en cautividad y de delfinarios en activo. Es una auténtica vergüenza".

FAADA pide una reforma urgente de la ley y el fin de la interacción con los animales en los zoológicos. Por su parte, según la organización internacional Compassion in World Farming (CIWF), las jaulas son uno de los principales problemas estructurales de la ganadería intensiva en Europa.

En las granjas industriales, los animales pasan casi toda su vida en jaulas que restringen sus movimientos, la exploración del entorno, la interacción con otros individuos y los comportamientos propios de su especie.

"Cada año, en la Unión Europea se crían en jaulas más de 300 millones de animales, y solo en España la cifra supera los 86 millones. La evidencia científica confirma que este sistema perjudica gravemente el bienestar animal", afirma Jeannette Cruz, gerente de Comunicación y Campañas de CIWF en España.

En esta misma línea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda sistemas alternativos para todas las especies afectadas. Asimismo, la Iniciativa Ciudadana Europea End the Cage Age, respaldada por 1,4 millones de ciudadanos y más de 170 organizaciones medioambientales y de consumidores de toda Europa —incluida España—, pidió prohibir por ley las jaulas en el continente.

A esta iniciativa, la Comisión Europea respondió favorablemente en 2021 y su estrategia para el sector ganadero fue adoptada en julio de 2026. Bruselas anunció su intención de presentar dos revisiones legislativas: una para las gallinas ponedoras y pollos, centrada especialmente en la eliminación progresiva de las jaulas, y otra sobre el sector porcino en el segundo trimestre de 2027, que incluirá la transición hacia el alojamiento en grupo para las cerdas.

Desde las organizaciones piden que España apoye a escala europea la prohibición progresiva de la cría en jaulas para todas las especies con un calendario legislativo vinculante.

"Somos conscientes de que eliminar las jaulas exige inversiones importantes para los ganaderos, que varían según la especie, pero cada Estado puede y debe asumir parte de estos costes", afirma Cruz. Asimismo, indica que para las explotaciones más pequeñas es necesario crear un fondo nacional de transición hacia sistemas libres de jaulas que priorice su reconversión definitiva.

"Pedimos que se establezca por norma que la Administración pública tenga que adquirir exclusivamente huevos y ovoproductos libres de jaulas a partir de 2027, porque el futuro es sin jaulas", concluye.

El fin de una ‘cultura’

Desde AnimaNaturalis quieren poner el foco en un tema que consideran esencial: la tauromaquia. Para ello incluyen una propuesta muy clara en el decálogo: derogar la Ley 18/2013, que protege, blinda y declara la tauromaquia como Patrimonio Cultural de España.

"Queremos que cesen las inyecciones de dinero público, así como la protección y promoción por parte del Estado, además de proteger a los menores de la violencia evidente en este tipo de espectáculos", afirma Cristina Ibáñez, coordinadora de Campañas en AnimaNaturalis.

La abolición de estas ayudas no es una reivindicación exclusiva de las organizaciones animalistas, sino que cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Sin ir más lejos, el año pasado la Iniciativa Legislativa Popular No es mi cultura consiguió reunir más de 715.000 firmas.

Esta cifra demuestra que una parte significativa de la ciudadanía reclama que la tauromaquia deje de estar protegida y promocionada institucionalmente. "Nos parece que en absoluto es un tema secundario o menor y que debería, por supuesto, formar parte del debate parlamentario".

Los 10 compromisos, desarrollados en un dossier con más de 40 medidas, su justificación y sus fuentes, no parten de cero: todos cuentan con respaldo científico y precedentes en España o en otros países de la Unión Europea. El objetivo es presentar estas propuestas a todas las formaciones políticas para que las incorporen a sus programas electorales.

"No estamos pidiendo el voto para ningún partido en concreto; solamente estamos visibilizando cuáles se adscriben a estas demandas ciudadanas y quieren recogerlas para hacer de esta legislatura el fin de las jaulas y el fin de la protección administrativa a la tauromaquia", concluye Ibáñez.