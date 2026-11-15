Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de vivienda tener a más de 5 animales sin permiso

Uno de los límites más desconocidos por quienes conviven con varias mascotas en el mismo hogar tiene que ver con el número máximo de ejemplares permitidos bajo un mismo techo sin trámites administrativos adicionales.

Durante años, muchos amantes de los animales han ido acogiendo o adoptando perros y gatos de forma progresiva en sus pisos o chalets bajo la creencia de que, al tratarse de una propiedad privada, no existía ningún tope legal mientras los animales estuvieran bien atendidos.

Sin embargo, el marco regulatorio impulsado por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, en coordinación con las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, restringe la acumulación de mascotas en domicilios particulares sin supervisión oficial.

El ordenamiento jurídico establece de forma general que mantener más de cinco animales de compañía en una misma vivienda requiere solicitar de manera preceptiva una autorización municipal expresa o la inscripción como núcleo zoológico doméstico, según el desarrollo normativo de cada territorio.

La capacidad del hogar

El aspecto que suele generar mayor confusión entre los titulares reside en el motivo y el alcance de este límite numérico dentro de una casa particular.

La ley no impide que una familia conviva con seis o siete animales, pero exige verificar previamente que la vivienda reúne las condiciones de espacio, ventilación, higiene y bienestar necesarias para garantizar la calidad de vida de todos los ejemplares.

Para superar el umbral de los cinco animales, el propietario debe presentar una solicitud ante el ayuntamiento o el órgano autonómico competente, aportando generalmente un informe veterinario que acredite el estado sanitario, la identificación mediante microchip y la esterilización o el control reproductivo de las mascotas.

Este trámite permite a la administración distinguir entre hogares responsables que pueden asumir el cuidado de un grupo amplio de animales y situaciones de acumulación patológica o insalubridad que ponen en riesgo tanto a las mascotas como a los vecinos del edificio.

Régimen de sanciones

Albergar un número de animales superior al permitido sin contar con la preceptiva autorización administrativa expone al titular del inmueble a sanciones económicas directas.

Con carácter general, incumplir los requisitos administrativos o carecer de las autorizaciones exigidas para la tenencia de múltiples animales está tipificado como una infracción leve de la legislación de protección animal.

Las infracciones leves llevan asociadas multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros, además de la obligación de regularizar la situación o reubicar a los animales excedentes en un plazo determinado.

El escenario sancionador puede agravarse de manera sustancial si la inspección municipal detecta hacinamiento, falta de atención veterinaria, suciedad extrema o sufrimiento en los animales, pasando a considerarse una infracción grave con multas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, sumadas al posible decomiso de las mascotas.

Salubridad y paz vecinal

El establecimiento de este tope de cinco ejemplares responde a la necesidad de equilibrar el derecho a tener animales de compañía con la salud pública y la convivencia en las comunidades de propietarios.

La presencia de un número elevado de perros o gatos en un piso sin las dimensiones adecuadas suele derivar en problemas de olores, ruidos constantes y sobrecarga higiénica que afectan de lleno al resto de los residentes de la finca.

Al exigir la autorización municipal a partir del sexto animal, las administraciones garantizan un control preventivo que protege el bienestar físico y etológico de las mascotas y previene conflictos vecinales de difícil solución.

La normativa deja claro que la buena voluntad no basta para ampliar la familia animal de forma ilimitada en una vivienda. Superar los cinco ejemplares exige pasar por el registro municipal, acreditando que el hogar dispone de los recursos y el espacio necesarios para cuidar de todos ellos con plenas garantías.