Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas usar collares eléctricos en sus perros

Uno de los recursos más controvertidos en el adiestramiento y manejo cotidiano de mascotas ha quedado definitivamente desterrado de los hogares españoles.

Durante décadas ha sido frecuente el uso de collares de descargas eléctricas, dispositivos antiladridos con impulsos o collares de púas y ahorque para corregir conductas no deseadas en el interior de la vivienda o evitar tirones en la vía pública.

Sin embargo, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha puesto punto final a la utilización de este tipo de accesorios al prohibir expresamente cualquier herramienta de manejo que provoque dolor, sufrimiento o daños físicos al animal.

El texto legislativo, apoyado en su artículo 27, impide a los titulares recurrir a métodos coercitivos o aversivos, obligando a basar la educación y el control de los perros en técnicas respetuosas con su integridad.

Prohibición dentro y fuera

El aspecto que suele generar mayor confusión entre algunos dueños reside en el ámbito de aplicación de esta restricción, especialmente en el caso de los collares antiladridos.

Muchos propietarios asumen erróneamente que la prohibición afecta únicamente a los paseos por la vía pública, pero que pueden colocar un dispositivo de impulsos o vibración punitiva dentro del piso para evitar que el perro ladre cuando se queda solo y moleste a los vecinos.

La legislación aclara que el veto es absoluto y opera con independencia de si el animal se encuentra en el salón de un domicilio particular, en un jardín privado o en un parque público.

Cualquier dispositivo diseñado para emitir descargas eléctricas, pinchar el cuello mediante púas metálicas o ejercer estrangulamiento progresivo queda fuera de la ley, sin excepciones por motivos de adiestramiento o convivencia vecinal.

Régimen de sanciones

Hacer caso omiso a esta prohibición acarrea consecuencias económicas directas para los propietarios que utilicen o mantengan colocados estos accesorios en sus mascotas.

Con carácter general, el empleo de herramientas de manejo que causen dolor o sufrimiento está tipificado como una infracción grave de la normativa de protección animal.

Las infracciones graves conllevan multas económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros, además de la posible retirada e intervención inmediata del dispositivo por parte de los agentes de la autoridad.

La gravedad del expediente puede escalar todavía más si el uso reiterado del collar provoca quemaduras en la piel, heridas abiertas en el cuello o secuelas psicológicas severas, lo que podría derivar en diligencias penales por delito de maltrato animal.

Alternativas etológicas

La erradicación de los collares de castigo responde al consenso científico y veterinario sobre los efectos perjudiciales de los métodos basados en el miedo y el dolor.

Lejos de solucionar problemas de conducta como los ladridos en el hogar o la reactividad en la calle, las descargas y los tirones bruscos suelen incrementar los niveles de cortisol, generando ansiedad crónica, fobias y respuestas agresivas por defensa.

Para atajar los ladridos en una vivienda o mejorar el comportamiento durante el paseo, la ley promueve el recurso a educadores caninos cualificados que trabajen mediante el refuerzo positivo y la gestión del entorno, empleando arneses ergonómicos o collares planos que no comprometan el bienestar físico del animal.

La normativa cierra definitivamente la puerta a la corrección mediante el castigo físico. Garantizar el silencio en el edificio o el control del perro exige ahora empatía, paciencia y educación profesional, dejando atrás herramientas incompatibles con la protección animal vigente.