La reflexión de Irene Montero sobre comer carne: "Es irrespetuoso con los animales y malo para nuestra salud"

Más allá de ser gran amante y cuidadora de los animales, Irene Montero ha abierto debate sobre los modelos de consumo, la alimentación y la relación entre la sociedad y las demás especies.

La exministra de Igualdad y actual eurodiputada ha reflexionado abiertamente sobre el impacto ético, medioambiental y sanitario que supone la ingesta continuada de productos de origen animal, situando el antiespecismo y el cuestionamiento del consumo cárnico en el centro de una lucha que califica como estrictamente política.

Lejos de tratar las dietas basadas en vegetales como una tendencia pasajera o una decisión meramente individual, Montero defiende que el respeto por los animales forma parte de una corriente ideológica con profundas raíces históricas y estrechamente vinculada a las luchas por la igualdad.

"Yo pienso que el antiespecismo es una opción política y también una forma de respeto al medio ambiente, a la naturaleza, para vivir en equilibrio".

En este sentido, la dirigente destaca que estas posturas guardan una relación directa con el feminismo clásico y con el cuestionamiento de los roles tradicionales de género.

"Viene de muy lejos, quiero decir que no es una cosa 'chic'. Y sobre todo está muy ligado con el feminismo, porque las sufragistas ya defendían esta posición, estaban contra la vivisección".

Además, según ella, conecta perfectamente con la masculinidad hegemónica. "Se suele pensar que un hombre de verdad come un chuletón, mientras que las mujeres ensalada, verduritas".

El modelo de consumo

A pesar de no definirse como vegetariana ni vegana, Montero ha puesto sobre la mesa las contradicciones existentes en los hábitos cotidianos de la mayoría de la población, señalando directamente el coste que la producción de carne tiene para el entorno y los seres vivos.

"Para las personas que consumimos carne, es necesario reflexionar —que sé que no es suficiente— sobre que el tipo de consumo que tenemos ahora es absolutamente irrespetuoso con los animales, pero también malo para nuestra salud y malo para el planeta, insostenible".

Al abordar su propia rutina y la influencia de su entorno cercano, la política reconoce la validez moral de quienes deciden dar el paso hacia una alimentación libre de explotación animal.

"Consumo poca carne y estoy concienciada. Tengo muchas compañeras que sí tienen posiciones vegetarianas o veganas, lo hablamos mucho y me convencen muchos de los planteamientos, pero bueno, no he dado el paso todavía. Tampoco lo digo orgullosa, pero no he dado ese paso".

La exministra de Igualdad reconoce la importancia de este cambio radical en la alimentación y afirma: "Hay que anteponer al paladar la vida de los animales".

De lo personal a lo político

Para Montero, el diagnóstico sobre el daño animal y medioambiental no debe quedarse en la esfera privada del consumidor, sino que exige una respuesta estructural desde los poderes públicos para frenar los modelos más agresivos de producción.

"He visto docus y soy muy consciente de que también, incluso desde el ámbito de la política institucional, se pueden hacer muchas cosas respecto a la crianza intensiva".

Esta postura enlaza de forma directa con la línea de acción que defendió durante su etapa en el Gobierno central, donde la promoción del bienestar animal y la fiscalización de las macrogranjas e industrias intensivas se convirtieron en uno de los principales frentes de confrontación política y regulatoria en España.