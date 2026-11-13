Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas mantener a sus perros atados

Una de las imágenes más arraigadas en parcelas rústicas, chalets y patios interiores de toda España ha quedado erradicada por imperativo legal.

Durante décadas ha sido una práctica extendida mantener a los perros sujetos de forma continua a una caseta, un muro o un cable tensor mediante una cadena metálica o correa fija, utilizando al animal como sistema de vigilancia perimetral o evitando su escape por falta de vallado.

Sin embargo, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha puesto punto final a este método de sujeción al prohibir expresamente mantener a los animales de compañía atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable.

El texto legislativo, apoyado en su artículo 27, impide cualquier forma de inmovilización permanente en el domicilio, obligando a los titulares a acondicionar recintos cerrados y seguros donde el animal pueda desplazarse con libertad.

Entre lo puntual y lo liminal

El aspecto que suele generar mayor confusión entre los dueños de viviendas con terreno reside en el alcance exacto de esta prohibición en el día a día.

La ley no impide en ningún caso atar a un perro de manera breve, puntual y bajo vigilancia directa mientras se realiza una tarea concreta, como abrir la puerta del garaje, recibir a un repartidor o limpiar una zona del jardín.

Lo que sanciona la normativa de forma tajante es la sujeción continuada o habitual en el tiempo, empleando la correa como sustituto de un cerramiento adecuado o como sistema de confinamiento diario.

Tener al can encadenado durante horas o jornadas enteras constituye una vulneración directa de sus necesidades etológicas, independientemente de que la longitud del cable le permita acceder a sombra, agua o refugio.

Régimen de sanciones

Hacer caso omiso a esta disposición acarrea consecuencias administrativas directas para los titulares de la vivienda que mantengan al animal atado de manera fija.

Con carácter general, mantener a un animal de compañía sujeto de forma permanente está tipificado como una infracción leve de la legislación de protección animal, sancionada con multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

La gravedad del expediente y la cuantía económica pueden dispararse si el sistema de atado provoca lesiones físicas en el cuello, estrangulamiento, rozaduras graves o impide al animal resguardarse de temperaturas extremas.

En tales supuestos, los hechos pasarían a catalogarse como una infracción grave, con sanciones que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, sin perjuicio de las eventuales diligencias penales por delito de maltrato animal.

Secuelas físicas

La restricción legal responde a criterios veterinarios y etológicos ampliamente documentados sobre el impacto devastador del encadenamiento en la especie canina.

La imposibilidad de desplazarse con normalidad o de alejarse ante un estímulo amenazante genera en el perro altos niveles de frustración, estrés crónico y conductas defensivas exacerbadas.

Los animales sometidos a sujeción fija desarrollan con frecuencia episodios de agresividad por miedo, ladridos compulsivos y problemas articulares o dermatológicos derivados de la tensión constante en el collar.

La normativa cierra definitivamente la puerta a los perros encadenados en patios y fincas particulares. Quien disponga de una mascota en una vivienda con exterior está obligado a garantizar un cierre perimetral seguro, anteponiendo la libertad de movimiento y la salud física del animal.