Los veterinarios expertos coinciden: si viajas con perros o gatos, esta es la manera más segura para no sufrir daños

Viajar con animales o contratar su transporte debería ser una experiencia segura, pero no siempre ocurre así. Un perro que llega con signos de golpe de calor, un gato que aparece deshidratado, un caballo que se lesiona en el remolque o un lote de ganado que sufre bajas durante el traslado puede generar situaciones muy difíciles para propietarios, empresas y aseguradoras.

En esos momentos, la pregunta principal suele ser la misma: ¿qué ha pasado y quién debe responder? Para responder con seriedad no basta con una impresión.

Hace falta analizar el estado del animal antes y después del viaje, las condiciones del transporte, la duración del trayecto, la temperatura, el tipo de vehículo, los descansos, la ventilación, el manejo durante la carga y descarga y la documentación disponible.

Ahí es donde puede ser útil el peritaje veterinario, porque permite convertir una situación emocionalmente complicada en una valoración técnica ordenada.

Los casos son muy variados. Puede tratarse de una mascota trasladada por una empresa, de un animal que viaja con su familia, de un caballo llevado a una competición o de animales de producción desplazados entre explotaciones.

Cada especie tiene necesidades distintas. No es lo mismo transportar un cachorro, un perro mayor, un gato estresado, un caballo de deporte o varias reses. Por eso, el perito veterinario debe estudiar el caso concreto y no aplicar respuestas automáticas.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que todo daño producido tras un viaje implica necesariamente una negligencia. No siempre es así. Algunos animales viajan con enfermedades previas, otros son especialmente sensibles al calor o al estrés y en ocasiones aparecen complicaciones que no eran fáciles de prever.

Sin embargo, también hay situaciones en las que el vehículo, la ventilación, los tiempos, la manipulación o la falta de vigilancia pueden haber contribuido claramente al daño. La clave está en diferenciar una complicación inevitable de una actuación incorrecta.

En perros y gatos, los problemas más habituales tras un transporte son heridas, golpes, diarrea, vómitos, decaimiento, deshidratación, dificultad respiratoria o cambios de comportamiento. Los animales braquicéfalos, como algunas razas de perro de hocico corto, pueden ser especialmente vulnerables a las altas temperaturas y al estrés.

También los cachorros, animales mayores o pacientes con enfermedades previas requieren más precauciones. Si algo sale mal, conviene conservar informes veterinarios, fotografías, mensajes, justificantes del viaje y cualquier dato sobre horarios y condiciones.

En caballos, un transporte inadecuado puede causar cortes, golpes, cojeras, cólicos o pérdida temporal de aptitud deportiva. Para quien tiene un caballo de competición, una lesión aparentemente moderada puede suponer semanas sin entrenar, pérdida de una prueba o disminución de valor. Por eso, la valoración no debe centrarse solo en la herida, sino también en sus consecuencias reales para el uso del animal.

En animales de producción, el daño puede tener una repercusión económica importante. Una caída, una fractura, una pérdida de peso excesiva, abortos o mortalidad durante el traslado pueden afectar directamente a la explotación.

En estos casos se revisan guías de movimiento, registros sanitarios, datos del lote, condiciones de carga, duración del viaje y estado de los animales al llegar. No se trata solo de saber cuánto vale un animal, sino de valorar el perjuicio real que el incidente ha causado.

Asesoramiento técnico

Cuando el animal fallece durante el transporte o poco después, la necropsia puede ser fundamental. Ayuda a conocer si hubo traumatismo, golpe de calor, asfixia, enfermedad previa u otra causa.

Si el cadáver se incinera o se elimina antes de analizarlo, después será mucho más difícil demostrar lo sucedido. Por eso, ante un caso grave, es recomendable pedir asesoramiento técnico lo antes posible y no tomar decisiones precipitadas.

También es importante revisar la documentación. Contratos, albaranes, hojas de ruta, mensajes, fotografías del vehículo o testimonios de quienes participaron en la carga y descarga pueden aportar información clave.

A veces, lo que falta en el expediente es tan relevante como lo que aparece: si no existen registros, si no se puede acreditar la temperatura o si no se documentó el estado del animal en origen y destino, será más difícil reconstruir lo ocurrido.

El informe de un perito veterinario no sustituye la decisión de un juez ni garantiza por sí solo una indemnización, pero sí aporta claridad. Puede ayudar a reclamar, a defenderse, a negociar con una aseguradora o a alcanzar un acuerdo extrajudicial. También puede evitar conflictos innecesarios cuando el análisis técnico demuestra que el daño no guarda relación suficiente con el transporte.

Para las familias que conviven con animales, estos casos suelen vivirse con angustia. Para los profesionales, pueden suponer pérdidas económicas y daños reputacionales. En ambos casos, disponer de una valoración independiente ayuda a reducir incertidumbre. El objetivo es saber qué ocurrió, qué pruebas existen y qué opciones hay para actuar con mayor seguridad.

También es importante actuar rápido. Si el animal llega mal, conviene acudir al veterinario cuanto antes y explicar que acaba de viajar. El informe clínico de ese primer momento tiene mucho valor porque refleja el estado más cercano al transporte.

Si se espera varios días, pueden aparecer otros factores y será más difícil relacionar el daño con el trayecto. Las fotos del transportín, del vehículo si se tienen, del estado del animal al recibirlo y de cualquier herida ayudan a completar la información.

Para quien contrata un transporte, lo recomendable es preguntar antes por las condiciones: tipo de vehículo, duración estimada, descansos, control de temperatura, forma de sujeción, comunicación durante el trayecto y seguro.

También conviene informar de enfermedades, medicación, edad, carácter o miedos del animal. Si el transportista no conoce esos datos, puede no tomar precauciones necesarias. La responsabilidad se valora mejor cuando cada parte ha dejado por escrito lo que sabía y lo que aceptó.

En caso de conflicto, no todo se resuelve en un juicio. Muchas reclamaciones pueden canalizarse con aseguradoras o acuerdos extrajudiciales si existe un informe claro. El papel del perito veterinario es precisamente explicar, con palabras comprensibles, qué daños hay, si encajan con el transporte y qué dudas existen.

Esa claridad permite decidir si merece la pena reclamar o si no hay base suficiente.

Prevenir antes que curar

El transporte seguro de animales no debería improvisarse. Igual que revisamos maletas, documentos o billetes, conviene preparar el viaje de una mascota con tiempo. Un buen traslado empieza antes de arrancar y termina cuando el animal llega estable, hidratado y en condiciones adecuadas. Si algo falla, documentar bien desde el principio puede marcar la diferencia.

Para las familias, una buena práctica es hacer una pequeña revisión al recibir al animal: comprobar respiración, estado de ánimo, hidratación, heridas visibles, temperatura ambiental y conducta. Si algo no encaja, hay que dejar constancia desde ese momento. Un mensaje inmediato al transportista o empresa, junto con fotografías, puede ser mucho más útil que una queja días después.

También es importante no automedicar ni esperar a ver si se pasa cuando hay signos graves. Dificultad respiratoria, debilidad, vómitos repetidos, diarrea intensa, encías pálidas o temperatura elevada requieren atención veterinaria urgente. El bienestar del animal es lo primero; la reclamación vendrá después con la documentación clínica correspondiente.

Antes de contratar un transporte, pide condiciones por escrito y evita acuerdos demasiado informales si el trayecto es largo o complejo. Pregunta quién será responsable en cada fase y qué ocurre si hay una urgencia. Cuanto más clara sea la información previa, más fácil será prevenir problemas y resolverlos si finalmente aparecen.

Desde PERIVET, gabinete nacional de peritaje veterinario, ofrecemos apoyo en reclamaciones relacionadas con transporte de animales vivos. Si un animal ha sufrido lesiones, estrés grave, fallecimiento o pérdida de valor tras un traslado, nuestros peritos veterinarios pueden revisar la documentación, valorar el daño y elaborar un informe claro para propietarios, empresas, aseguradoras o abogados. Ante la duda, contar con una base técnica puede marcar la diferencia.