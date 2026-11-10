Mate, un gato gris con los ojos verdes y las orejas hacia abajo. Archivo redacción

La psicología dice que los adultos no viven con gatos por empatía, sino por querer una compañía que no satura

Para muchas personas, sentirse acompañadas no exige mantener una conversación constante, llenar la agenda de compromisos sociales ni tolerar un flujo ininterrumpido de estímulos.

En ocasiones, la cercanía más reconfortante es simplemente saber que hay otro ser vivo compartiendo la misma habitación: alguien que duerme en un rincón mientras se lee un libro, que observa con parsimonia desde una estantería o que se limita a cruzar el salón sin demandar atención inmediata.

En esa dinámica de convivencia encaja con precisión el gato doméstico. A diferencia de otros animales de compañía que requieren una interacción continua y activa, el felino domina el arte de la presencia paralela: una cercanía que no satura y que no precisa romper los silencios para ser significativa.

El perfil de las preferencias

Esta sintonía cotidiana entre temperamento humano y elección de mascota ha sido objeto de análisis científico. Una investigación difundida en la revista especializada Anthrozoös hizo una muestra con más de 4.500 participantes.

Examinó la relación entre las inclinaciones hacia perros o gatos y las dimensiones fundamentales de la personalidad humana según el modelo Big Five: extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad y neuroticismo.

Al cruzar los datos, emergieron patrones estadísticos bien diferenciados entre ambos grupos:

Inclinación hacia los gatos: Quienes se decantan por los felinos tienden a puntuar más alto en apertura a la experiencia, un rasgo vinculado a la curiosidad intelectual, la imaginación abstracta, la sensibilidad artística y el gusto por perspectivas poco convencionales. En contrapartida, suelen mostrar puntuaciones más moderadas en extraversión.

Inclinación hacia los perros: Quienes eligen la compañía canina presentan niveles superiores de extraversión, empatía social (amabilidad) y meticulosidad (responsabilidad), junto con cifras generalmente más bajas de neuroticismo y apertura.

Menor extraversión

Con frecuencia se confunden los niveles bajos de extraversión con la timidez extrema, la hostilidad social o el aislamiento involuntario. Sin embargo, la psicología define este rasgo en función de la cantidad de estimulación externa que un individuo requiere para sentirse cómodo.

Una persona con menor extraversión no rehúye los afectos; de hecho, suele valorar profundamente las relaciones íntimas y las conversaciones pausadas en círculos reducidos.

Lo que tiende a desgastarla es el ruido prolongado y las demandas sociales constantes. Bajo esta perspectiva, el gato se convierte en un compañero idóneo: ofrece calidez y contacto sin imponer un ritmo frenético ni demandar una interacción obligada a cada minuto.

Tendencias estadísticas

Conviene interpretar estos hallazgos con rigor metodológico. El estudio refleja afinidades declaradas; no demuestra que convivir con un felino modifique la estructura del carácter ni que un rasgo psicológico específico determine obligatoriamente la adopción de una mascota.

Ausencia de etiquetas universales: Las diferencias observadas son moderadas. Abundan los amantes de los gatos con vidas sociales muy activas, al igual que existen devotos de los perros de carácter marcadamente reservado y hogareño.

La conclusión de fondo apunta más bien a la naturaleza del vínculo: para quien valora el recogimiento, el trabajo concentrado y la serenidad del hogar, un gato demuestra que la compañía no se mide por el ruido que genera, sino por el espacio que sabe respetar.