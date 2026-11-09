Ali Izddine, activista en Marruecos: "Pedimos a la FIFA que investigue el exterminio de perros para el Mundial 2030"

La cuenta atrás hacia la Copa del Mundo de 2030 vuelve a poner bajo el foco internacional la gestión de los animales urbanos en el país vecino.

La Société Protectrice des Animaux du Maroc (SPA du Maroc) ha remitido una nueva carta formal a la cúpula directiva de la FIFA denunciando la desaparición y matanza masiva de canes comunitarios.

Al frente de esta ofensiva se encuentra el odontólogo, consultor y presidente de la entidad, Ali Izddine, quien ha trasladado el documento a la atención directa de Gianni Infantino, del secretario general Mattias Grafström y de las divisiones jurídica y de derechos humanos del organismo futbolístico.

Cuatro años de silencio

No es el primer llamamiento de los activistas marroquíes. La entidad protectora recalca que se trata de su cuarto intento formal de interlocución sin haber obtenido contestación hasta la fecha.

"Este es el cuarto año consecutivo en que nos dirigimos oficialmente a la FIFA. Nuestras tres cartas anteriores, enviadas en 2023, 2024 y 2025, no han recibido respuesta", denuncia Izddine, exigiendo en esta ocasión una contestación por escrito en un plazo máximo de quince días.

La organización reclama una auditoría externa para esclarecer lo que califica como un plan sistemático para limpiar las calles antes del evento futbolístico: "Solicitamos una investigación independiente sobre las matanzas y las desapariciones de perros comunitarios que denunciamos en Marruecos, en el contexto de los preparativos del Mundial 2030".

Un perro muerto cada segundos

Pese a los anuncios oficiales de un protocolo de captura, esterilización, vacunación y retorno (TNVR), las protectoras sobre el terreno aseguran que la realidad es muy distinta.

"Pese a los anuncios relativos al programa TNVR, no constatamos el retorno de ninguno de los animales capturados en las comunidades donde realizamos seguimiento", sostienen desde la SPA du Maroc, advirtiendo de una discrepancia absoluta entre los compromisos teóricos y las batidas en los barrios.

Los cálculos internos de la organización apuntan a operaciones a gran escala ejecutadas a lo largo de 2026. Solo en la región de Casablanca-Settat estiman que se retiraban alrededor de un millar de animales al día, con focos intensivos en Dar Bouazza, Nouaceur o Mohammedia.

A nivel estatal, las estimaciones de la entidad arrojan una cifra desoladora: "A escala nacional, nuestra estimación para 2026 equivale a un perro exterminado cada 42 segundos, en promedio", señalan, recalcando que se trata de proyecciones fundamentadas en sus labores de campo y no de datos oficiales del Ejecutivo.

Opacidad en el fondo público

La protectora ha intentado recurrir a los cauces institucionales sin éxito. En primavera de 2026 invocaron formalmente la Ley 31-13 de derecho de acceso a la información ante el Ministerio del Interior y la entidad Casa Baia, responsable de las recogidas en el área metropolitana de Casablanca.

El objetivo era verificar el paradero de los animales, los presupuestos públicos asignados, los contratos veterinarios y la ubicación exacta de las perreras y fosas. La respuesta de las instituciones fue el hermetismo absoluto.

"No se nos ha facilitado ninguna de las informaciones solicitadas", lamenta Izddine, incidiendo en que la falta de trazabilidad vulnera los compromisos éticos asumidos por la candidatura de Marruecos ante la comunidad internacional.

La petición trasladada a la FIFA recoge una batería de seis puntos clave: la apertura de pesquisas independientes, la verificación sobre el terreno de la prohibición de las matanzas acordada en agosto de 2024, la trazabilidad pública de cada animal recogido y la implantación real del método TNVR con mecanismos de supervisión antes y durante la cita mundialista.

Desde la SPA marroquí insisten en que cuentan con archivos gráficos, vídeos, testimonios documentados y análisis metodológicos para respaldar sus denuncias ante una comisión arbitral. "No pedimos a la FIFA que nos crea sin más. Le pedimos que investigue", subraya con contundencia Ali Izddine.

El presidente de la SPA insiste en que la campaña no busca sabotear la cita deportiva: "Nuestra iniciativa no se dirige contra el fútbol ni contra la organización del Mundial en Marruecos. Su objetivo es poner fin al exterminio de animales que denunciamos y obtener respuestas verificables". La pelota, ahora, vuelve a quedar en el tejado de Zúrich.