Los veterinarios expertos coinciden: "Los niños pequeños nunca deben quedarse solos con un perro o un gato"

La convivencia con un perro o un gato implica aprender que sus necesidades no siempre coinciden con las de las personas, una realidad que se vuelve especialmente crítica cuando hay niños en casa.

Para los más pequeños, acariciar, abrazar o perseguir a un animal para jugar es una demostración espontánea de afecto; sin embargo, ellos no siempre reciben esos gestos de la misma manera. Al igual que los humanos, perros y felinos necesitan descansar, disponer de su propio espacio y decidir en qué momento desean interactuar.

Entender esta distancia es una lección básica que debe formar parte de la educación infantil y que trasciende por completo el simple hecho de poner comida en el cuenco o sacarlos a pasear.

En el día a día familiar abundan conductas normalizadas que pueden resultar sumamente incómodas para el animal sin que los menores sean conscientes del malestar que generan. Abrazarlos con fuerza, insistir en el juego cuando intentan retirarse, cogerlos en brazos en contra de su voluntad o aproximar la cara a escasos centímetros de la suya son dinámicas frecuentes que sitúan al animal en una posición de vulnerabilidad.

Así lo explica Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria y miembro de la Dirección Técnica de Clinicanimal, quien advierte de que muchas de estas conductas no responden a una mala intención, sino al desconocimiento puro de cómo se comunican los animales: "Son gestos que un niño puede entender como una muestra de cariño, pero que el perro o el gato pueden vivir como una invasión de su espacio", subraya la especialista.

Las señales sutiles

Cuando un menor se queda a solas con un animal, el riesgo de que el conflicto escale se multiplica porque los niños son incapaces de descifrar las alertas previas. Perros y gatos poseen códigos propios para manifestar incomodidad y rara vez recurren de entrada a un gruñido, un bufido o una dentellada. Antes de llegar a ese extremo, emiten avisos sutiles que suelen ser invisibles para quien no domina su etología.

"Un perro puede girar la cabeza, ponerse rígido, bajar las orejas, relamerse o bostezar sin que tenga sueño, mientras que un gato puede echar las orejas hacia atrás, mover la cola con tensión, agachar el cuerpo o buscar un lugar donde esconderse", detalla Sánchez-Paniagua. Si no hay un adulto presente en la misma estancia que detecte estos gestos y detenga la interacción a tiempo, el animal queda acorralado en su propia casa.

Caroline Arrú de Caveda, Chief Marketing & Chief Customer Officer de Tiendanimal, insiste en la importancia de educar la mirada de los más pequeños antes de que se aproximen al animal: "Que un perro se aleje o que un gato mueva la cola bruscamente puede indicar que no desea recibir caricias en ese momento.

También conviene explicarles que determinados gestos, como el llamado ‘ojo de ballena’ —cuando deja visible parte del blanco del ojo—, pueden ser una señal de incomodidad", recalca Arrú de Caveda. Saber leer estas advertencias es la única vía para anticiparse y evitar situaciones de riesgo que el animal no ha buscado.

El error de castigar

Sánchez-Paniagua recuerda que estas expresiones corporales deben interpretarse dentro de su contexto y valorando el conjunto de movimientos del animal, ya que un bostezo o un parpadeo aislado no equivalen automáticamente a miedo o estrés. Sin embargo, la pauta preventiva no admite dudas: "Si el animal se aleja, se esconde o muestra incomodidad, hay que detener el contacto y permitirle retirarse".

La veterinaria incide también en un fallo recurrente entre los tutores: reprender al perro cuando gruñe o al gato cuando bufa. Castigar estas vocalizaciones anula su última vía de comunicación pacífica y favorece que, en futuros encuentros no supervisados, el animal pase directamente al ataque sin previo aviso. Los gruñidos y bufidos son herramientas biológicas para pedir distancia antes de que el escenario empeore.

"No se trata de regañar al niño ni al animal, sino de explicar de forma sencilla que respetar su espacio también es una manera de cuidarlo", resume Sánchez-Paniagua.

Depositar en un perro o en un gato la responsabilidad de tolerar abrazos invasivos o invasiones en su zona de descanso es pedirles que actúen como cuidadores humanos, un rol que desborda su naturaleza. Ninguna mascota es una niñera: la única garantía de seguridad en el hogar pasa por la supervisión activa y constante de los adultos, asumiendo la mediación que los niños todavía no pueden ejercer y que los animales jamás deberían verse forzados a resolver.