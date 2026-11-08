Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: los propietarios de viviendas no pueden retirar las colonias de gatos

Uno de los focos de tensión más habituales en las comunidades de vecinos y urbanizaciones residenciales atañe a los elementos colocados para atender a los felinos comunitarios.

En muchas fincas privadas con jardines, garajes o patios interiores, la presencia de casetas térmicas, tolvas de pienso o recipientes de agua suele suscitar el rechazo de algunos residentes, que en ocasiones optan por retirar o destruir estos enseres por su cuenta.

Sin embargo, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha cerrado de forma categórica la puerta a estas actuaciones particulares al otorgar una protección jurídica expresa a las infraestructuras de cuidado felino.

A través de su artículo 41, el texto legal prohíbe de manera terminante retirar, alterar o dañar los comederos, bebederos y refugios que formen parte de los programas oficiales de gestión ética de colonias felinas.

Los recintos residenciales

El principal motivo de litigio en las juntas de vecinos parte de la idea errónea de que la titularidad privada del suelo permite suprimir cualquier instalación sin consultar a las autoridades.

Aunque el jardín, el garaje o el patio pertenezcan a la comunidad de propietarios, la responsabilidad y gestión de los gatos que allí residen compete con carácter exclusivo al ayuntamiento del municipio.

Por este motivo, ni el presidente de la finca, ni el administrador ni ningún vecino a título particular tienen la potestad de desmantelar los refugios o tirar los platos de comida autorizados en el marco del programa municipal.

Cualquier discrepancia sobre el emplazamiento o el impacto visual de estas casetas debe resolverse mediante la interlocución con los técnicos del ayuntamiento y las personas cuidadoras acreditadas, quedando prohibida la retirada por la vía de los hechos consumados.

Régimen de sanciones

Deshacerse de estos elementos o sabotear los puntos de avituallamiento no supone un simple conflicto de convivencia vecinal, sino una vulneración directa de la legislación estatal.

Dañar estas instalaciones o privar de forma intencionada a los animales del acceso continuado a comida y bebida está tipificado en la normativa con carácter general como una infracción grave.

Las infracciones graves conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros, una cuantía que puede imponerse directamente al propietario infractor o a la propia comunidad si la retirada se aprobó en junta de forma colegiada.

La gravedad del expediente puede escalar si la destrucción de los refugios o la falta de agua y alimento provocan lesiones severas, deshidratación o la muerte de los felinos, lo que daría pie a diligencias judiciales por presunto delito de maltrato animal.

Salubridad y consenso vecinal

La protección que la ley otorga a los refugios y comederos no avala la colocación desordenada de comida casera ni el descuido higiénico en las zonas comunitarias.

La propia normativa establece que los puntos de alimentación deben ser gestionados por personal acreditado con carné municipal, empleando exclusivamente tolvas o comederos adecuados, agua limpia y pienso seco para evitar malos olores o la proliferación de insectos.

La vía reglamentaria para las urbanizaciones consiste en consensuar con el área municipal de bienestar animal ubicaciones discretas, resguardadas del paso habitual de personas y alejadas de portales y accesos principales.

Tirar los recipientes o desmontar las casetas de los gatos ha dejado de ser una decisión interna de las juntas de propietarios. La ley ampara estas infraestructuras como un componente básico de la gestión ética y sanitaria, obligando a las comunidades residenciales a respetar su permanencia.