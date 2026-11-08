Carlos Gutiérrez, veterinario: "Si tu gato reacciona mal cuando ve a otros a través de la ventana, es un signo de territorialidad"

Defender el espacio donde consiguen comida, descanso y seguridad forma parte de la naturaleza intrínseca de los felinos. Sin embargo, cuando este instinto de protección traspasa los límites habituales y se traduce en estados continuos de alerta, marcaje o agresiones hacia otros miembros de la familia, la convivencia se deteriora y la salud emocional del animal entra en riesgo.

A través de sus canales de divulgación, el veterinario Carlos Gutiérrez analiza los signos que permiten identificar si un gato manifiesta una territorialidad patológica y qué medidas prácticas deben aplicarse en casa para reducir su nivel de ansiedad.

Observar el exterior suele recomendarse como una actividad estimulante para los felinos de interior. No obstante, cuando la presencia de animales ajenos a la vivienda altera al gato, el remedio se convierte en detonante de conflicto.

"Si tu gato reacciona de una forma muy exagerada cuando ve otros gatos a través de la ventana, eso es un signo de mucha territorialidad porque, aunque ese gato no esté cerca, lo percibe como una potencial amenaza", explica Carlos Gutiérrez. En estos casos, el experto recomienda actuar sobre el entorno: "Tenemos que intentar bloquear esa visión directa, por ejemplo poniendo un vinilo semitransparente para que pueda ver hacia arriba los pajaritos y no dirija la mirada a ese gato".

El mayor peligro surge cuando la tensión acumulada frente al cristal no encuentra salida: "Si tu gato se pone tan frustrado que cuando entra de la ventana lo paga con el primero que pasa, contigo o con otro gato de la casa, está manifestando agresividad redirigida por el estrés. En ese momento no tienes que hacer nada: déjalo solo, reduce la interacción y procura que tenga escondites hasta que se calme".

Marcaje con orina

La orina fuera del arenero es una de las manifestaciones más habituales de inseguridad territorial, un comportamiento que persiste con frecuencia incluso tras la esterilización.

"Aunque estén castrados, nuestros gatos pueden manifestar este marcaje cuando otros gatos pasan por fuera de la puerta o dejan su olor en la terraza", advierte el veterinario. "En ese caso está diciendo: 'Que aquí no se meta nadie, que esto ya tiene dueño'".

La situación se agrava si el animal comienza a depositar orina sobre objetos personales: "Cuando empieza a marcar zonas nuestras como la cama o los zapatos, puede reflejar ansiedad por separación o que no soporta el olor de otros animales que traemos de la calle".

Para neutralizar este patrón, el especialista insiste en la higiene correcta: "Hay que limpiar tan rápido como se produzca con limpiadores enzimáticos o agua y jabón; jamás uses amoníaco ni lejía, porque tienen componentes similares al pipí y le incitarán a seguir marcando".

La custodia de recursos

La territorialidad también se manifiesta en el control férreo de los bienes del hogar, llegando a intimidar a los propios convivientes humanos.

"Lo podemos reconocer en gatitos que paran de comer cuando pasamos cerca del comedero, se quedan inmóviles y nos miran intentando intimidar. Eso indica que intentan defender lo que consideran suyo", detalla Gutiérrez.

La solución pasa por descentralizar los puntos clave: "Conviene poner platos en zonas poco concurridas o repartir varios comederos para que elija dónde alimentarse sin sentirse amenazado".

Un fenómeno similar ocurre con el apego hacia un miembro concreto del hogar: "A veces el recurso que defienden es la compañía de su humano favorito y se ponen celosos cuando llega otra persona o gato. Hay que trabajar mediante el juego compartido para que compruebe que nadie le va a quitar la atención".

Traer otro gato como solución

Ante un felino marcadamente territorial, existe el error común de pensar que adoptar un segundo animal le ayudará a socializar y rebajar su carácter posesivo.

"Adoptar a otro gato mágicamente no va a solucionar nada; es mejor centrarnos primero en reducir el estrés del que ya vive contigo", recalca con firmeza el veterinario. Introducir un nuevo animal sin resolver la base del conflicto suele desencadenar hostilidades inmediatas en el hogar.

"Si decides hacerlo, la presentación debe ser gradual, con pasos muy pequeños, porque el gato de casa considerará al nuevo como un intruso que viene a quitárselo todo. La clave está en no dejar que la territorialidad se convierta en sufrimiento y, si la situación se resiste, acudir a un etólogo felino", concluye Gutiérrez.