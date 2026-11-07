Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se obliga a los propietarios a esterilizar a sus gatos antes de los 6 meses

Una de las medidas más contundentes y de mayor impacto directo en los hogares españoles ha quedado formalmente fijada en el calendario de cuidados veterinarios.

Hasta hace poco, la decisión de castrar a un gato doméstico pertenecía al ámbito estrictamente personal de cada dueño, que solía valorar la intervención en función de la convivencia en casa o el temor a posibles escapadas durante el celo.

Sin embargo, el marco legislativo de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha transformado lo que era una recomendación veterinaria en un mandato legal ineludible para cualquier particular que conviva con un felino.

El texto legal, recogido en su artículo 26, establece de forma categórica que los titulares de gatos están obligados a someter a sus animales a una esterilización quirúrgica antes de que alcancen los seis meses de edad.

El límite de edad

El aspecto que suscita más dudas entre los propietarios de felinos gira en torno a los plazos fijados y a los supuestos que quedan al margen de esta exigencia.

La ley marca los seis meses de vida como el horizonte temporal máximo para llevar a cabo la intervención, un periodo que coincide con la llegada habitual de la madurez sexual y el inicio de los primeros ciclos reproductivos.

La única vía legal para mantener a un gato sin esterilizar en una vivienda particular requiere que el animal conste formalmente inscrito como reproductor a nombre de una persona dada de alta en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Si el titular no ostenta la condición de criador registrado y autorizado, no existe margen de elección: la castración debe llevarse a cabo y quedar debidamente registrada en la cartilla sanitaria y en la base de datos de identificación animal correspondiente.

Régimen de sanciones

Incumplir con el mandato de esterilización antes de la fecha límite expone a los dueños de mascotas a consecuencias administrativas directas.

La desatención de las obligaciones sanitarias o de identificación contempladas en la normativa se considera con carácter general como una infracción leve de la legislación de protección animal.

Las infracciones leves llevan aparejadas sanciones económicas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros, cuantías que la autoridad competente puede graduar en función de la negligencia o la reiteración de los hechos.

El escenario sancionador puede agravarse de forma sustancial si la falta de castración desemboca en una camada no autorizada en el domicilio, lo que supondría incurrir en una infracción grave vinculada a la cría clandestina, con multas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.

Freno al abandono

La obligatoriedad de la cirugía a edad temprana responde a una necesidad etológica y demográfica urgente en todo el territorio nacional.

La capacidad reproductiva de la especie felina, sumada a la facilidad con la que muchos animales domésticos acceden al exterior o protagonizan escapadas accidentales, alimenta de forma continuada el crecimiento descontrolado de las colonias comunitarias.

Al imponer la castración generalizada antes del primer celo, la ley pretende cortar el trasvase constante de camadas imprevistas que saturan los centros de acogida y terminan engrosando la población de gatos callejeros en calles y urbanizaciones.

La normativa pone fin a las dudas y dilaciones en la atención felina. Cuidar de un gato en una vivienda particular exige ahora planificar su paso por el quirófano antes del medio año, blindando el bienestar del animal y la tenencia responsable en el hogar.