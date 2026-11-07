Se buscan voluntarios para vivir en una finca ecológica de Cataluña a cambio de cuidar a sus animales 2 horas al día

Vivir en plena naturaleza, rodeado de olivos a los pies de la montaña y dedicando apenas dos horas al día a mimar y atender animales de compañía.

Esta es la llamada que han lanzado Mo y Kiki, una pareja afincada en una finca autosuficiente (off-grid) de Roquetes (Tarragona), en el límite del Parque Natural dels Ports, a través de la plataforma de intercambio Workaway.

El corazón de la convivencia diaria en la propiedad no son solo los bancales y los árboles frutales, sino la familia de cuatro patas que reside en ella.

Los anfitriones buscan amantes de los animales dispuestos a instalarse durante estancias medias o largas (a partir de un mes) para ofrecer compañía, mimos y atenciones diarias a sus mascotas, en un entorno de paz absoluta donde casi no hay vecinos.

Los protagonistas de la finca

La labor principal del voluntariado gira en torno al bienestar de los animales del hogar, cada uno con su propia personalidad y necesidades. Lausi, un compañero muy especial, es un lebrel de raza whippet de nueve años y el compañero inseparable de Kiki.

Extremadamente cariñoso y vital, Lausi sufrió recientemente un accidente a consecuencia del cual ha quedado paralizado de sus patas traseras. Requiere atenciones diarias específicas, ayuda para desplazarse, mimos y cuidados adaptados a su discapacidad. Por ello, los anfitriones valoran con entusiasmo a personas con sensibilidad hacia perros con necesidades especiales, paciencia o conocimientos en fisioterapia y rehabilitación canina.

La colonia felina de la casa: Cuatro gatos —Eugen, Frida, Mira y Maracuja— que campan a sus anchas por la finca, demandan juego, caricias, supervisión de comida y ese extra de atención humana mientras sus dueños realizan labores en la tierra o teletrabajan.

Alojamiento en casita

A diferencia de las ofertas de voluntariado agrícola estándar, que suelen exigir jornadas intensivas de cuatro o cinco horas, los anfitriones han fijado una dedicación muy reducida: únicamente dos horas al día.

A cambio, facilitan una estancia totalmente independiente y cuidada:

Casita de invitados rústica: Equipada con altillo para dormir con cama doble, zona de estar, estufa de leña y cocina propia.

Instalaciones exteriores: Acceso a duchas panorámicas al aire libre con vistas directas a los acantilados del parque natural, baños secos ecológicos y posibilidad de ducha caliente en la vivienda principal durante el invierno.

y posibilidad de ducha caliente en la vivienda principal durante el invierno. Espacio para furgonetas: Quienes viajen en su propia furgoneta camperizada pequeña o mediana disponen de parcelas llanas habilitadas con vistas despejadas.

Dado que la carga de tareas es de solo dos horas diarias centradas en el cuidado animal y ligeros apoyos en el huerto o la leña, los huéspedes asumen su propia cesta de la compra, con libertad total para cocinar en su casita o coordinar cenas compartidas con los anfitriones en la casa grande.

Empatía, calma y naturaleza

No se exige titulación veterinaria previa, pero sí un amor genuino y demostrable por los animales, paciencia y madurez para tratar con un perro discapacitado que necesita atención consciente y cariño constante.

La finca se encuentra a unos 20 minutos de Tortosa, a 45 minutos de la costa y a dos horas en tren de Barcelona o Valencia. Además del cuidado de Lausi y los gatos, los voluntarios disponen de casi todo el día libre para teletrabajar, descansar o recorrer los senderos, cascadas y pozas naturales que nacen justo detrás de la propiedad.

Las personas interesadas en postularse deben gestionar su solicitud a través de la plataforma Workaway (referencia de anfitrión: 276672177848), recordando incluir en el mensaje la palabra clave «Covalta» que solicitan los anfitriones para confirmar la lectura completa de las condiciones.