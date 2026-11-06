Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas criar perros y gatos sin estar registrados

Una de las costumbres más arraigadas en el ámbito doméstico, como permitir que la perra o la gata de la familia tenga una camada en casa para regalar los cachorros a conocidos, ha quedado estrictamente regulada en toda España.

Durante décadas ha sido común la reproducción particular e informal de animales de compañía entre particulares, muchas veces motivada por el deseo de conservar descendencia de una mascota querida o bajo la creencia de que las hembras debían parir al menos una vez en su vida.

Sin embargo, el marco legal introducido por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha cerrado de forma definitiva la puerta a la cría indiscriminada o espontánea en los domicilios particulares.

El texto legislativo, apoyado en sus artículos 27 y 53, establece que la actividad de reproducción de perros y gatos queda reservada de manera exclusiva a personas dadas de alta en el correspondiente registro oficial.

El registro obligatorio

El punto que genera mayor controversia entre los dueños de mascotas es la creencia de que la ley solo persigue a los criaderos comerciales o a las ventas ilegales por internet.

La normativa desmonta este equívoco al dejar muy claro que la prohibición de criar sin autorización alcanza a todos los titulares de viviendas, independientemente de que la finalidad sea la venta, la cesión gratuita o la donación a amigos y familiares.

Para que un perro o un gato pueda reproducirse legalmente en una vivienda, la persona responsable del animal debe estar inscrita de forma preceptiva en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Incluso en aquellos supuestos excepcionales de cría no comercial contemplados por el reglamento, la ley exige formalizar la inscripción antes de que se produzca el cruce, identificando a los progenitores y garantizando la trazabilidad oficial de cada una de las crías nacidas.

Régimen de sanciones

Hacer caso omiso a esta obligación registral acarrea severas penalizaciones administrativas para los titulares que decidan reproducir a sus mascotas por cuenta propia.

La cría no autorizada de animales de compañía fuera de los cauces regulados se encuentra tipificada en la ley con carácter general como una infracción grave.

Las infracciones graves llevan asociadas multas económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros, cuantías que pueden agravarse si se detecta reiteración en la cría o si las condiciones higiénico-sanitarias del domicilio ponen en riesgo la salud de la madre y los cachorros.

Asimismo, la administración puede acordar medidas accesorias como el decomiso de los animales nacidos de forma irregular y la inhabilitación para la tenencia de mascotas durante un periodo de hasta cinco años.

Trazabilidad y control

La exigencia de registro no busca únicamente poner orden en el sector, sino atajar de raíz uno de los mayores problemas estructurales de bienestar animal en España: la sobrepoblación y el abandono.

Las camadas domésticas accidentales o no planificadas han constituido históricamente una de las principales vías de entrada de cachorros a refugios y protectoras cuando los dueños no logran encontrar adoptantes definitivos.

Al vincular de forma obligatoria cada camada al Registro de Criadores y al Sistema Central de Registros para la Protección Animal, las autoridades garantizan que todos los cachorros salgan de la vivienda debidamente identificados mediante microchip a nombre del criador registrado antes de cualquier entrega.

La época de las camadas caseras sin control ni supervisión ha concluido en el ordenamiento jurídico. Toda reproducción debe contar con autorización previa, situando la responsabilidad y la trazabilidad como requisitos ineludibles para cualquier propietario.