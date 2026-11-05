Tomás Palomares, veterinario: "Tener este animal tan complejo atado a una percha durante 24 horas en un piso es maltrato"

Mucha gente convive con aves rapaces en casa como si fueran mascotas o practica la cetrería, una disciplina donde se hacen volar halcones y águilas. "La mayoría de esos casos esconden un desentendimiento del cuidado muy grave", afirma Tomás Palomares, veterinario y docente especializado en animales exóticos y salvajes en una entrevista con Mascotario.

Se suele creer que basta con alimentarlas y dejarles un posadero en una habitación o en el jardín para garantizarles una buena vida. Como señala el experto, la sociedad carece por completo de formación sobre los requerimientos reales de estas especies.

La atención veterinaria debe adaptarse a un animal que precisa vuelo constante, fondo físico, estímulos mentales y un entorno donde desplegar sus conductas naturales.

"Son animales que, en su hábitat natural, desarrollan parejas, forman nidos, tienen estrategias de caza conjunta. Y, al final, en estas circunstancias se está limitando a un animal tan complejo psicológicamente a estar atado en una percha".

Forzadas a vivir contra su propia biología, estas aves resultan invisibles para la mayoría. "Parece que menos empatía con las aves que con los mamíferos".

Cautivas entre cuatro paredes

El diario El País denunciaba hace unos días el hallazgo de un ejemplar encerrado en una vivienda particular. Con la normativa actual en la mano, atar un ave a una percha no basta para acreditar maltrato: su tenencia es legal y la cetrería está reglada con pasaporte y documentación oficial.

Para certificar una situación de abuso resulta imprescindible evaluar las sujeciones, los medios disponibles y el desgaste físico y mental del animal. Aquel ejemplar era un águila de Harris (Parabuteo unicinctus), rapaz originaria del continente americano y cercana a los gavilanes.

El veterinario detalla que se trata de un superpredador diurno que captura mamíferos y aves gracias a unas garras prensiles temibles y un pico curvo muy afilado.

"Es muy social, puede vivir y cazar en grupos cooperativos. A nivel de comportamiento animal es super interesante: ver cómo se forman estas alianzas y cómo se comunican entre ellos para conseguir el alimento".

Paradójicamente, esa maleabilidad facilita su encierro doméstico. "Ya es cruel tener un animal atado toda la vida, pero es encima peor cuando es una especie que está superdotada, que tiene capacidades extraordinarias de aprendizaje".

El rescate accidental

En este caso concreto, el águila arrastraba una anemia severa y una fuerte infestación de parásitos. "Estaba completamente debilitada, en un estado en el que tendría que recibir atención veterinaria inmediata, como cualquier otro ser viviente".

Nadie supervisaba su salud ni garantizaba sus cuidados mínimos. La policía dio con ella de manera fortuita, durante una intervención motivada por una denuncia de violencia de género contra el propietario. "Es muy difícil enterarse de estos casos porque están muy ocultos".

El protocolo habitual pasa por intervenir al animal cuando se comprueba el maltrato o la incapacidad del dueño para custodiarlo, derivándolo a un zoológico o a un centro de recuperación. En esta ocasión, el ave fue trasladada a las instalaciones de Mundo Park, en la provincia de Sevilla.

"Igualmente yo creo que su vida está completamente sellada y que no habrá real, o sea, no habrá real manera de poder hacer que ella disfrute de su vida en naturaleza ni de su vida por sí".

El primer paso consistió en someterla a la exploración clínica y al tratamiento veterinario de urgencia que debió recibir meses atrás. Solo tras una estabilización completa cabría valorar si reúne condiciones para rehabilitarse en una reserva de fauna.

Huellas físicas y mentales

"Es un animal que ya no es insertable en la naturaleza y después de estos episodios, muchas veces tienen una serie de trastornos comportamentales con conductas repetitivas y patológicas por estar todo el rato encima de una percha, sin ningún tipo de estímulo".

La policía nacional encuentra el águila de Harris en un piso, durante una investigación sobre violencia de género. Policía de Andalucía

Reubicar a estas rapaces en recintos amplios o integrarlas con congéneres es un desafío mayúsculo. El ejemplar permanecía encadenado por los tarsos, inmóvil, con una atrofia muscular severa derivada de meses de sedentarismo forzado.

"Pierde la masa muscular, no tiene capacidad de ejercicio aeróbico, están en malas condiciones físicas, con dificultades para volar y cazar y, por supuesto, expuestos a ciertas enfermedades". El plumaje sufre destrozos irreparables: al pasar semanas con la cola rozando contra las rejas, las plumas terminan partidas y desechas.

"Al igual que nosotros que, cuando estamos tumbados, descansamos las piernas y los pies, las aves descansan volando, planeando o enroscadas en el nido. Estar todo el rato en una percha, incluso dormir allí, es como sentir la presión de su propio peso todo el día, las 24 horas sin ningún tipo de descanso. Es como si nosotros estuviéramos de pie las 24 horas del día".

Las almohadillas plantares terminan destrozadas por pododermatitis crónicas, con úlceras profundas que se infectan y pueden desencadenar la anemia. "Para mí, como veterinario y como persona te diría que tener un animal en esas condiciones es maltrato".

A esto se añade la ausencia total de radiación solar directa. Las lunas de las ventanas bloquean los rayos UVB, impidiendo que el organismo sintetice la vitamina D necesaria para fijar el calcio de la comida a los huesos; sin luz natural filtrada, el mineral se expulsa y el esqueleto se descalcifica.

El confinamiento en un piso, el dolor articular, la falta de refugio y el aislamiento social bastan para constatar una situación flagrante de sufrimiento animal.

El capricho de los exóticos

"No debería permitirse la tenencia de estos animales a cualquier persona. No creo que debería existir esa carta blanca para que todo el mundo tenga acceso a estos animales". El comercio ilegal de fauna silvestre mueve volúmenes de dinero comparables a las redes del narcotráfico o el contrabando de armas.

Los rescates insólitos se suceden por toda la geografía: agentes medioambientales tuvieron que drenar hace poco un estanque público en España para capturar a un caimán sumergido en el lodo.

Comprados por puro capricho para acabar en una bañera, estos reptiles acaban arrojados a un pantano en cuanto empiezan a crecer y a volverse inmanejables. "Es una sentencia de muerte en muchas ocasiones porque no son animales que saben vivir en condiciones urbanas", afirma el veterinario.

"Están desorientados, eh no están adaptados a las condiciones climáticas de del país y y en muchas ocasiones pues es una sentencia de muerte y aparecen obviamente los animales muertos y en otras igualmente aparte del estrés".

Ese mismo patrón pobló de cotorras argentinas el parque de El Retiro y la Casa de Campo en Madrid. Se adquirían como mascotas exóticas hasta que empezaron a soltarse deliberadamente o por descuido; sin depredadores y con recursos de sobra, la plaga se descontroló hasta empujar a los ayuntamientos a organizar batidas y sacrificios periódicos.

Ocurrió algo idéntico con los cerdos vietnamitas y los llamados mini pigs. Adquiridos por moda o por imitar a personajes públicos, eran arrojados al monte cuando sobrepasaban los ochenta kilos de peso. Los supervivientes terminaron asilvestrándose y cruzándose con las poblaciones de jabalíes autóctonos.

Ninguna vivienda convencional puede satisfacer las exigencias de un animal salvaje. La tenencia exige una responsabilidad estricta y controles administrativos rigurosos para evitar que seres con una inteligencia y una vida social tan complejas terminen consumiéndose atados a una percha.