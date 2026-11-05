Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas mantener perros y gatos en terrazas y balcones

Una de las imágenes más repetidas en los bloques de viviendas de muchas ciudades españolas ha quedado vetada de forma tajante por la legislación vigente.

Durante años ha sido habitual encontrar perros o gatos relegados a pasar el día entero en terrazas, balcones, azoteas, trasteros o patios interiores, apartados de la vida familiar del resto de la vivienda.

Sin embargo, el marco regulatorio fijado por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal prohíbe de manera expresa mantener de forma habitual a los animales de compañía en este tipo de dependencias exteriores o auxiliares.

El texto legal busca erradicar el aislamiento continuado al que se somete a muchas mascotas, obligando a los titulares a integrarlas en el interior del inmueble y a garantizar unas condiciones de vida dignas y seguras.

La clave de la habitualidad

El aspecto que suele generar mayor confusión entre los dueños de mascotas reside en la diferencia entre el acceso esporádico y la estancia continuada.

La ley no prohíbe en ningún caso que un perro o un gato salga a la terraza a tomar el sol, tumbarse un rato o acompañar a sus cuidadores mientras disfrutan del exterior.

Lo que sanciona la normativa es la habitualidad del confinamiento. Es decir, que estos espacios funcionen como el lugar de residencia habitual o nocturna del animal, o como una zona de encierro sistemático cuando la familia sale de casa.

Relegar a una mascota a vivir de forma regular en un balcón o patio constituye una infracción directa, independientemente de que la terraza disponga de techo, caseta o comida a su disposición.

Régimen de sanciones

Incumplir esta disposición acarrea consecuencias económicas directas para los propietarios del inmueble que mantengan al animal en tales circunstancias.

Con carácter general, la permanencia habitual en terrazas o patios está tipificada como una infracción leve de la normativa de bienestar animal, lo que conlleva multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

La gravedad y la cuantía de la sanción pueden escalar con rapidez si el confinamiento pone en peligro la integridad del animal debido a temperaturas extremas de frío o calor, falta de sombra, o riesgos evidentes de caída al vacío.

En tales circunstancias, los hechos pasarían a considerarse una infracción grave, con sanciones económicas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales si el animal resulta lesionado o fallece.

Riesgos físicos y convivencia

La restricción atiende tanto a las necesidades de bienestar etológico de los animales como a la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

El encierro en terrazas y balcones incrementa de forma notable el riesgo de accidentes graves por precipitaciones desde alturas considerables, así como cuadros severos de golpes de calor o hipotermia ante las inclemencias meteorológicas.

A nivel de convivencia, los perros aislados en espacios exteriores reaccionan con frecuencia mediante ladridos constantes o quejidos continuados ante cualquier estímulo de la vía pública, perturbando el descanso del vecindario y motivando denuncias vecinales.

La legislación zanja definitivamente la práctica de utilizar los balcones como perreras improvisadas. Los animales de compañía deben convivir en el interior del hogar, garantizando su protección física y la tranquilidad de toda la comunidad.