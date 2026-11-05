Buscan voluntarios para vivir gratis en una finca rural cerca de Cataluña a cambio de cuidar animales 4 horas al día

Vivir en plena naturaleza, a diez minutos de la playa, con los gastos de alojamiento cubiertos y dedicando apenas unas horas al día a tareas comunitarias.

Esta es la propuesta de una comunidad espiritual sin ánimo de lucro ubicada en un entorno rural privilegiado entre Tarragona y Barcelona, que ha abierto una convocatoria para incorporar voluntarios que deseen desconectar del ritmo urbano y experimentar la vida off-grid (desconectada de la red).

El proyecto, fundado por una pareja tras años de vida nómada y búsqueda personal, se define como un espacio de convivencia consciente, arte y bienestar.

La finca, enclavada entre el mar y la montaña y situada a menos de dos horas en tren de Barcelona, busca personas maduras, autónomas y amantes de la naturaleza dispuestas a integrarse en la dinámica del lugar durante estancias que van desde un mínimo de dos semanas hasta periodos de uno a tres meses.

Qué ofrecen

El intercambio se articula bajo el modelo clásico de voluntariado colaborativo. A cambio de la ayuda prestada, los anfitriones proporcionan:

Alojamiento: Una cama en una caravana rústica acondicionada dentro de la propia finca. Para quienes viajen en su propia furgoneta camper o autocaravana, la finca dispone de espacio habilitado para pernoctar.

Manutención: Dos comidas vegetarianas al día elaboradas y compartidas de forma comunitaria.

elaboradas y compartidas de forma comunitaria. Entorno y bienestar: Acceso libre a las sesiones matutinas de yoga, meditación y cantos, además de la cercanía a rutas de senderismo y a la costa (con acceso en transporte o bicicleta).

Mascotas bienvenidas: El espacio admite que los voluntarios acudan con su propio animal de compañía, siempre que sea sociable y compatible con los animales residentes.

Las tareas

Las condiciones horarias son accesibles para compaginar la estancia con tiempo libre o proyectos personales. La organización solicita una dedicación aproximada de cuatro horas al día, siguiendo un esquema rotativo de tres días de actividad y una jornada completa de descanso.

Entre las labores requeridas no se exige experiencia profesional previa, sino disposición práctica y respeto por el entorno:

Cuidado de animales: Atender y alimentar a los animales que conviven en la finca ( dos perros , entre ellos una hembra husky llamada Zina , dos gatos y gallinas).

, entre ellos una hembra husky llamada , y gallinas). Tierra y huerto: Tareas básicas de permacultura , jardinería y mantenimiento de las zonas verdes comunes.

, jardinería y mantenimiento de las zonas verdes comunes. Vida cotidiana: Participar en los turnos de cocina vegetariana y mantener la armonía y limpieza en los espacios compartidos.

Apoyo creativo o digital: Para perfiles con inquietudes audiovisuales, el centro agradece colaboración puntual en la creación de contenido para redes sociales o pequeños proyectos artísticos.

Requisitos y estilo de vida

Lejos de la dinámica de un hotel o un trabajo convencional, la estancia está pensada para personas cómodas con la vida rústica y el silencio. La finca no dispone de conexión WiFi propia —aunque cuenta con buena cobertura móvil 5G para datos personales— y las jornadas arrancan habitualmente sobre las 8:00 de la mañana con prácticas de meditación grupal.

Los anfitriones, con valoraciones excelentes en la plataforma Workaway y fluidos en español, inglés y francés, buscan perfiles con capacidad de adaptación, mente abierta y tolerancia a los ritmos orgánicos y espontáneos propios de la vida en comunidad.

Los interesados en postularse pueden consultar las fechas disponibles y formalizar su solicitud a través del perfil del proyecto en la plataforma internacional de intercambio Workaway (referencia de anfitrión: 626169978413).