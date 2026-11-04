La psicología dice que los adultos que tienen ansiedad influyen de forma negativa en el comportamiento de sus gatos

"Este gato es igualito que tú": es una de las expresiones más repetidas en el entorno familiar, casi siempre pronunciada en tono de broma para justificar el temperamento arisco, tranquilo o miedoso de un animal.

Sin embargo, la ciencia del comportamiento sugiere que esta afirmación encierra un trasfondo real mucho más estrecho de lo que se creía.

La etóloga y experta en bienestar animal Paula Calvo analiza el impacto emocional que el tutor ejerce sobre el entorno de su mascota a raíz de un revelador trabajo académico liderado por la investigadora Lauren Finka en la Universidad de Nottingham Trent.

Cruzar los rasgos

La investigación analizó los perfiles de más de 3.000 hogares multiespecie para cruzar los rasgos de personalidad de las personas con las respuestas conductuales de sus animales de compañía.

"Esta semana ha vuelto a salir en prensa un estudio de la Universidad de Nottingham Trent. Preguntaron a más de 3.000 personas que conviven con gatos cómo era su personalidad y cómo se comportaba su gato", expone Paula Calvo sobre el punto de partida del informe.

Los resultados mostraron patrones muy definidos en la convivencia: "Las personas con más tendencia a preocuparse y a la ansiedad describían muchas veces a su gato como más ansioso, más miedoso o incluso más agresivo. Y las más constantes y organizadas tenían, en general, gatos más sociables y tranquilos".

Relación entre padres e hijos

La similitud observada no resulta ajena a la psicología del desarrollo; los propios investigadores encuentran un paralelismo directo con la crianza humana.

"Las propias autoras lo comparan con algo que conocemos bien: la relación entre madres, padres e hijos", recuerda la etóloga. La forma en que un cuidador gestiona el estrés, la incertidumbre o los límites diarios modula la respuesta emocional de quienes dependen de él.

No obstante, la especialista pide cautela a la hora de interpretar relaciones causa-efecto estrictas: "Esto no quiere decir que, si eres una persona nerviosa, tu gato vaya a serlo de forma matemática".

El estudio no puede demostrar eso. "Quizá elegimos gatos que se nos parecen, quizá los interpretamos según cómo somos o quizá nuestra forma de cuidarles les influye. Lo más probable es que sea un poco de todo".

La mayor parte de su entorno

Aunque los gatos gocen de fama de independientes, la realidad doméstica demuestra que son animales extraordinariamente sensibles a las variaciones del hábitat que comparten con nosotros.

"Lo que sí sabemos es que tu gato vive muy pendiente de su entorno. Y en casa, una parte enorme de ese entorno eres tú", subraya Calvo.

Los factores que modelan esa convivencia van mucho más allá de llenar el comedero: "Tus horarios, tus rutinas, cómo te mueves por casa, el tono con el que le hablas cuando has tenido un mal día...".

La especialista concluye que reconocer esta influencia mutua permite mejorar el bienestar de toda la familia: "No lo hacemos con mala intención, lo hacemos porque nadie nos ha enseñado a mirar la convivencia como algo que se construye entre dos. Tomar conciencia de esto no va de culpas, va de responsabilidad y de posibilidad".