Pilar Alegría, 49 años, sobre su infancia: "Recogía perros abandonados en el campo para darles una segunda vida"

Pilar Alegría no solo ha consolidado su peso en la primera línea de la política autonómica y estatal, sino que a lo largo de los años ha dejado patente en público el profundo vínculo que mantiene con los animales de compañía.

De la misma manera que sus intervenciones diarias acostumbran a girar en torno a la gestión institucional y la confrontación de proyectos políticos, en actos de corte social y en encuentros con colectivos de rescate la líder aragonesa suele dar paso a su perfil más cercano, compartiendo recuerdos personales sobre cómo los animales han marcado su trayectoria desde su niñez.

Más de una vez, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha defendido que la convivencia con mascotas es una pieza clave en la construcción del bienestar social y afectivo de cualquier hogar. Para ella, ese contacto representa una escuela de empatía y lealtad que comenzó mucho antes de dar el salto a las responsabilidades públicas.

Una infancia de pueblo

Aunque la actualidad sitúa su agenda en la pugna electoral y en las visitas a centros de rescate como el de San Mateo de Gállego, la relación de Alegría con las cuatro patas hunde sus raíces en su juventud en el medio rural. En sus propias palabras, la libertad de crecer fuera de las grandes urbes fue la puerta de entrada a una devoción que nunca ha perdido.

"Soy una amante de los animales. Haber tenido la oportunidad de criarme en un pueblo me ha permitido vivir y convivir siempre con ellos", recordaba recientemente al evocar el contacto diario con el campo durante sus primeros años.

Lejos de tratarse de una afición pasiva, aquella convivencia rural pronto se tradujo en una vocación directa de auxilio hacia los más vulnerables. Acompañada por su familia, la hoy candidata no dudaba en socorrer a los animales que encontraba desamparados por el camino.

"Todavía tengo en mi memoria recuerdos de ir con mi hermano y recoger perros que estaban abandonados en el campo o en las calles; de llevarlos a casa con el objetivo de tratar de darles una segunda oportunidad", rememoraba emocionada sobre aquellos episodios de infancia que marcaron su sensibilidad hacia la protección animal.

La recompensa mutua

Esa experiencia temprana rescatando canes alimenta hoy su defensa decidida de la adopción frente a la compra o el abandono, una problemática que, pese a las mejoras recientes en las cifras de acogida y recuperación, sigue dejando a miles de animales sin hogar cada año en España.

Para la política aragonesa, el acto de acoger a un perro o un gato no es un compromiso unidireccional, sino un proceso de enriquecimiento emocional para las propias familias que abren las puertas de sus casas, destacando que quienes dan el paso reciben a cambio "su cariño, amor y lealtad".

Con estas vivencias de juventud, Pilar Alegría reafirma que su compromiso con la causa animalista no responde a un mero reclamo de agenda política, sino a un pilar afectivo forjado en los caminos de su infancia que sigue acompañándola en el centro del debate público.