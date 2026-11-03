Los veterinarios expertos coinciden: cuando tu perro tira de la correa, no puedes seguir con el paseo, tienes que pararte

El especialista en comportamiento analiza los errores más frecuentes durante las salidas y comparte las claves para transformar una rutina caótica en un recorrido tranquilo y sin tensiones.

El entorno urbano exige extremar la atención debido a la saturación de distracciones: el tráfico constante, los ruidos imprevistos y la presencia continua de otros transeúntes y mascotas elevan la excitación del animal, una dificultad que también puede presentarse en entornos rurales si no se gestiona de manera adecuada.

En este ámbito, otros profesionales del sector coinciden en la relevancia de interpretar las señales caninas y asumir el compromiso que implica su cuidado.

Al respecto, el educador canino Manuel apunta en redes: "Si tu perro se estira cuando te ve no se está desperezando, esa pose es un mensaje emocional potentísimo".

En una línea similar sobre la implicación de los tutores, el adiestrador Alessandro Donaggi sostiene: "Creo que no todo el mundo tendría que tener perros porque muchos no saben lo que es la responsabilidad".

El control del paseo

Para evitar que la marcha se convierta en un forcejeo constante, Mañero recalca la importancia de marcar el ritmo y no ceder ante las prisas: "No podemos conseguir un paseo sin tirones si esto no lo hacemos bien. Salimos juntos a pasear, el perro no me saca a mí a pasear".

La prioridad radica en guiar al animal hacia un estado de serenidad antes de avanzar, sin importar la urgencia que aparente: "Le estoy enseñando que salimos con calma, no continuamos con estrés por mucho que necesite hacer sus necesidades".

Recuperar la calma

La pauta técnica del preparador se basa en interrumpir el avance de inmediato ante la tensión.

El educador subraya que "así le estás enseñando a que se relaje. Tienes que parar, y si hace falta puedes dar un toquecito a la correa", explicando a continuación la señal visual que marca la reanudación del paso: cuando "la correa se destensa y hace la forma de una sonrisa, continuamos".

Para muchos hogares, la conocida premisa de la lealtad canina choca a diario con salidas conflictivas marcadas por ladridos reactivos o tirones constantes. Frente a esta problemática habitual, el adiestrador canino Víctor Mañero zanja el debate con una instrucción directa: "Cuando tu perro tira de la correa, tienes que pararte".