Más allá de la clínica: la figura clave del perito veterinario en la resolución de conflictos legales

Cada vez más personas descubren que los veterinarios hacen mucho más que atender consultas clínicas. La valoración pericial veterinaria no se limita al precio de compra. Factores sanitarios, funcionales, genéticos y emocionales pueden influir en una tasación.

Detrás de muchos conflictos relacionados con animales existe una realidad poco conocida: la figura del perito veterinario.

En temas relacionados con tasaciones y valoración del daño, muchas personas desconocen que existen veterinarios especializados capaces de analizar situaciones complejas desde un punto de vista técnico y objetivo.

Cada vez son más frecuentes los casos donde la ciencia veterinaria ayuda a resolver dudas relacionadas con convivencia, bienestar animal, seguros, custodias o reclamaciones.

Desde problemas de comportamiento hasta accidentes, transporte, maltrato o conflictos económicos, la figura del perito veterinario tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad.

Estos especialistas pueden estudiar documentación, realizar exploraciones, analizar pruebas y emitir informes técnicos que ayudan a jueces, compañías aseguradoras, abogados y particulares a comprender qué ocurrió realmente.

La veterinaria no solo cura animales: también ayuda a entender situaciones complejas y aporta pruebas objetivas cuando aparecen conflictos o dudas.

En un entorno donde las reclamaciones y procedimientos son cada vez más técnicos, contar con un gabinete pericial veterinario de referencia marca la diferencia.

PERIVET combina especialización, cobertura nacional, metodología pericial y experiencia multidisciplinar para ofrecer informes sólidos, objetivos y técnicamente defendibles.

A ello se suma su apuesta por la formación universitaria especializada en pericia veterinaria, colaborando activamente con universidades y programas académicos que refuerzan el rigor, la actualización científica y la calidad profesional de sus especialistas.

La seguridad de trabajar con una estructura consolidada aporta confianza tanto a particulares como a abogados, aseguradoras y empresas.