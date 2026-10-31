Ni sardinas ni espinacas: el mejor alimento 100% natural que aumenta el hierro en tus gatos es el hígado de pollo

"Hoy no estamos en un vídeo para comida de perros, estamos en uno para gatos, pero tú sabes que también sirve para perros porque nosotros no utilizamos aditivos ni conservantes", afirma Álvaro, cocinero, en un vídeo de YouTube.

El experto enseña a preparar un complemento natural casero diseñado especialmente para animales con anemia mediante una receta sencilla rica en hierro.

"Una de nuestras suscriptoras nos ha pedido por favor que pudiéramos hacerle una receta que contuviera hierro porque tiene un gatito con un poquito de anemia". La transición hacia snacks y complementos caseros responde a la necesidad de reforzar la dieta habitual con nutrientes esenciales en su forma biológicamente disponible.

A diferencia de los productos ultraprocesados fabricados en masa, que a menudo carecen de micronutrientes frescos tras intensos procesos térmicos, el uso de vísceras nobles como el hígado aporta hierro hemo de alta absorción, enzimas y vitaminas clave para estimular la producción de glóbulos rojos tanto en felinos como en cánidos.

Para que resulte verdaderamente segura y eficaz, la administración de vísceras debe hacerse como refuerzo o premio puntual y no como base exclusiva diaria, evitando así excesos de vitamina A o desequilibrios minerales en el organismo del animal.

Hígado de pollo y harina

La preparación requiere únicamente tres ingredientes básicos: hígados de pollo frescos, aceite de coco (o de oliva) y harina integral para ligar la masa.

El proceso de preparación es rápido y muy accesible. Primero se baten muy bien los hígados de pollo junto con el aceite de coco hasta lograr una emulsión homogénea.

"En este punto podríamos añadirle un huevo para darle un poco más de intensidad, o bien carnes rojas de ternera o espinacas, que tienen también bastante hierro", explica el cocinero. Tras triturar las vísceras, se incorpora la mezcla a la harina integral en una proporción al 50%.

"Se queda una masa roja muy pegajosa porque el hígado tiene bastante agua", señala Álvaro. Para manipularla con facilidad, recomienda untarse los dedos previamente con unas gotas de aceite de oliva antes de bolear.

"La mayor parte de los gatos lo miran todo mucho y hay que darles las cosas muy pequeñitas, que huelan bien y les gusten", aclara el cocinero mientras da forma a bolitas diminutas pensadas para mezclarse directamente con el pienso diario, además de unos palitos alargados tipo premio.

Por último, las piezas se colocan sobre una placa y se hornean a 180 grados: entre 4 y 5 minutos para las bolitas más pequeñas, de modo que queden tiernas, y cerca de 10 minutos para los palitos para mantenerlos jugosos.

"Nos gusta meterles de vez en cuando este tipo de comida para que completen ese aporte vitamínico que no les da la comida que compramos fabricada en masa", concluye Álvaro.