Quique Vidal, 30 años: "Gracias a mi hipoteca soy feliz con mis perros en casa. Antes era muy difícil encontrar un hogar"

"Encontrar piso con perro o gato reduce muchísimo tus opciones", afirman en un post de Instagram, Patasbox. En Madrid, FAADA señaló que solo el 7% de las viviendas disponía del filtro "admite mascota".

Cuando tu animal forma parte de tu núcleo vital, encontrar un hogar significa dar con una casa donde podáis vivir juntos. En España, más del 40% de los hogares conviven con animales.

Perros, gatos, roedores y otras especies componen la rutina afectiva de millones de familias. Sin embargo, el mercado del alquiler se resiste a reflejar esta realidad demográfica.

"La situación es horrible. Tratan a nuestros animales como si fueran monstruos", relata Quique Vidal (Valencia, 1996) en redes sociales al recordar su experiencia como inquilino. "Yo en mi casa soy feliz con mis peludos gracias a tener una hipoteca; antes, alquilando, era casi imposible".

El problema no se circunscribe a la capital. En los rastreos del mercado inmobiliario a nivel estatal, la estadística es desoladora: apenas 13 de cada 100 viviendas en alquiler admiten animales de forma abierta.

La oferta pet-friendly se mantiene en cifras marginales, y la brecha resulta todavía más sangrante en el mercado de habitaciones compartidas.

Según los portales inmobiliarios, en los anuncios de pisos compartidos aparece con mayor frecuencia la autorización para fumar que el permiso para convivir con un animal: un 10% de las habitaciones acepta fumadores frente a un exiguo 8% que tolera mascotas.

La paradoja del arrendador

Detrás de este embudo existe una marcada contradicción. Según datos de Patasbox, el 58% de los propietarios en realidad estaría dispuesto a aceptar perros o gatos en su inmueble.

No obstante, únicamente el 4% lo hace constar de manera explícita en su anuncio. ¿Por qué esa barrera de silencio?

Muchos caseros no tienen una oposición frontal a los animales, pero optan por no abrir la puerta de antemano ante el temor a cuatro factores recurrentes:

Desperfectos materiales: Miedo a daños en parqué, puertas, tapicerías o mobiliario.

Molestias acústicas: Temor a ladridos o quejas por ruidos que alteren la comunidad.

Higiene y olores: Recelo ante la falta de ventilación, alergias posteriores o suciedad.

Conflictos vecinales: Fricciones con la presidencia o los estatutos de la finca.

Al existir una demanda desorbitada en las grandes ciudades, donde un piso recibe decenas de llamadas en pocas horas, los arrendadores y agencias aplican filtros de descarte rápido: ante la duda, excluyen cualquier variable que perciban como un riesgo potencial.

El abandono forzado

Esta fricción inmobiliaria no se queda en una anécdota burocrática; tiene consecuencias directas sobre el bienestar animal y los servicios de rescate.

Diversas protectoras y plataformas sociales denuncian que la imposibilidad de encontrar un techo donde convivir con mascotas se ha consolidado como una de las causas directas de renuncia, cesión y abandono de animales en España.

Familias obligadas a mudarse por motivos laborales o subidas de renta se ven arrastradas a un dilema extremo: elegir entre quedarse en la calle o desprenderse de un miembro de la familia.

Al mismo tiempo, miles de adopciones se frustran cada año porque los potenciales adoptantes viven en régimen de alquiler y sus contratos vetan la tenencia de animales.

El contraste internacional

Mientras España continúa anclada en la discrecionalidad total del arrendador al amparo del artículo 4.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), otros países han reformulado sus normativas para blindar el derecho a la convivencia.

La legislación australiana protege expresamente la tenencia de animales en alquiler. Un propietario no puede rechazar a una mascota sin una justificación objetiva y formal validada por un tribunal administrativo (por ejemplo, que la vivienda sea manifiestamente inadecuada por tamaño o salubridad).

Asimismo, está prohibido publicar anuncios con cláusulas genéricas del tipo "no se admiten animales".

Desde hace décadas, la ley francesa establece que cualquier cláusula contractual que prohíba de forma general la tenencia de un animal de compañía en una vivienda de uso residencial habitual se considera nula de pleno derecho, siempre que no se trate de animales potencialmente peligrosos o provoquen alteraciones del orden público.

Un mercado obligado a madurar

En un país donde los animales ya están reconocidos jurídicamente en el Código Civil como seres sintientes y miembros de familias multiespecie, seguir gestionando el alquiler bajo premisas de exclusión sistemática resulta anacrónico.

Iniciativas del sector social —como la campaña "Mi casa, es tu casa" de FAADA— buscan puentes de entendimiento mediante decálogos de buenas prácticas, seguros de caución y garantías específicas para propietarios.

Si millones de hogares ya viven con animales, normalizar su presencia en los contratos de arrendamiento no es un privilegio: es la única vía para que el acceso a un hogar digno no obligue a romper el vínculo familiar.