Un gato y un perro jack russell en un sillón. istock

Los dermatólogos coinciden: maquillar, teñir o disfrazar a perros y gatos causa irritaciones y riesgo de intoxicación

Transformar a un perro en un personaje de terror tiñéndole el manto de encarnado, pintarle la cara o pegarle abalorios al pelo son ocurrencias habituales en redes al llegar la noche de difuntos.

No obstante, este afán decorativo entraña peligros reales para el tejido cutáneo de nuestros compañeros cuadrúpedos.

La dermis animal posee particularidades muy distintas a la nuestra, volviéndola vulnerable a compuestos que las personas toleramos a diario; a esto se suma el riesgo evidente de toxicidad digestiva cuando se asean con la lengua.

Ante este panorama, Irene Alfonso, especialista de DerMadridVet, insiste en que "la estética nunca debe estar por encima del bienestar animal", advirtiendo de que pasar una festividad divertida implica desterrar ciertas costumbres dañinas que a menudo pasan inadvertidas.

Dermatitis por contacto

Modificar el tono de su pelaje con tinturas, aerosoles o pigmentos concebidos para personas suele desencadenar descamación, escozor y dermatitis por contacto.

Al respecto, la experta señala que "aunque existen colorantes formulados específicamente para animales, su seguridad depende de la composición, la forma de aplicación y el estado de la piel del animal", por lo que desaconseja pintar el pelo por mera coquetería.

El empleo de barras de labios, sombras u otros cosméticos domésticos plantea una amenaza similar, sobre todo por la alta probabilidad de intoxicación al lamerse.

Como asegura Irene Alfonso, "la posibilidad de que los ingieran al lamerse es muy alta y algunos contienen perfumes, conservantes, alcoholes o pigmentos que pueden resultar irritantes, mientras que determinados ingredientes pueden representar un riesgo tóxico si se ingieren", haciendo indispensable suprimir el maquillaje por completo.

Tampoco conviene adherir purpurinas ni apliques con pegamento sobre el manto, ya que los pegamentos lesionan el tejido dérmico.

La especialista aclara que "al despegar una pegatina del pelaje, por ejemplo, se puede arrancar parte del pelo o causar pequeñas erosiones", además del peligro añadido de atragantamiento si el animal traga una pieza suelta.

Rozaduras graves

Respecto al vestuario, los trajes apretados o llevados de forma prolongada causan rozaduras graves. La dermatóloga puntualiza que "algunos tejidos, las gomas y los plásticos pueden provocar rozaduras, presión y acumulación de calor y humedad".

Según la experta, estas son condiciones que pueden alterar la barrera cutánea y favorecer la aparición de irritaciones e incluso infecciones secundarias en animales predispuestos.

Lo sensato pasa por recortar al mínimo el tiempo de uso, prescindir de vestir a los felinos y quitarles la prenda de inmediato si dan muestras de agobio. Rociar fragancias o ambientadores sobre ellos agrava el problema.

Estos productos "pueden irritar la piel y, en animales sensibilizados, desencadenar una dermatitis alérgica de contacto, porque algunos productos contienen alcoholes u otras sustancias que pueden alterar la barrera cutánea", un aspecto crítico en gatos por la toxicidad de ciertos aceites esenciales.

Quienes conviven con animales que ya sufren problemas dermatológicos deben extremar precauciones. La experta explica que los animales con dermatitis atópica, piel sensible, lesiones o infecciones cutáneas pueden tolerar peor el roce y determinadas sustancias irritantes".

"Esto no significa necesariamente que sean alérgicos a los materiales del disfraz, sino que su barrera cutánea puede tener una menor capacidad para tolerar estas agresiones", matiza.

Agua templada

Si tras la celebración surgen rojeces, prurito o lamidos continuos, el primer paso consiste en despojar al animal de cualquier accesorio.

Irene detalla que "si hay residuos sobre la piel, puede ser necesario retirarlos suavemente con agua templada y un producto de higiene adecuado para la especie, según la sustancia implicada".

Evita por completo los ungüentos humanos, corticoides o soluciones caseras. Si los síntomas empeoran, Alfonso remarca que "la hinchazón facial, la dificultad respiratoria o la aparición de síntomas generales requieren atención urgente. Si se sospecha la exposición a una sustancia tóxica, especialmente en gatos, hay que consultar inmediatamente con un veterinario antes de intentar retirarla mediante un baño".

Festejar estas fechas sin poner en jaque su integridad dérmica es posible mediante alternativas amables.

Irene Alfonso aconseja que "un pañuelo suave o un pequeño adorno colocado sobre el arnés pueden ser alternativas más sencillas, siempre que no produzcan fricción ni incomodidad. También podemos crear una ambientación temática para las fotografías sin aplicar ningún producto sobre el animal".

En definitiva, priorizar la salud sobre la apariencia exige prestar atención a su lenguaje corporal y recordar sus palabras de cierre: "muchas veces prestamos mucha atención a cómo se ve nuestro perro o gato, pero no tanto a cómo se siente. La piel es un órgano que debemos proteger, y ningún disfraz debería estar por encima de su salud".