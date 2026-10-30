Ricardo, nutricionista: "Ni carne, ni pescado: 1 cucharada de calabaza cocida al día alarga la vida de tu perro"

"Existen cinco alimentos que alargan la vida de tu perro", sostiene el nutricionista Ricardo en su cuenta de Instagram. El experto lo tiene claro: la alimentación puede cambiar el envejecimiento del animal.

Cuando empezó a estudiar la salud y la longevidad de los perros porque no se sacaba de la cabeza una pregunta: "¿podrían haber vivido muchos años más?" La respuesta fue sí. "Con otra dieta, suplementos y sin sobrepeso".

Empezó a ayudar a los perros de sus amigos a vivir más y mejor. Con pequeños cambios centrados en la alimentación, notaba una notable mejoría.

"Aún hay alimentos que se recomiendan en todas partes y que, cuando vas a los estudios, no sostienen lo que prometen". En cambio, indica que hay muchos más que, durante años, construyen algo que ningún tratamiento puede dar: un cuerpo que vive mejor.

Regular el intestino

La calabaza cocina es el primero. "Es muy infravalorada, pero su fibra soluble regula su intestino y alimenta su microbiota".

El experto recomienda mezclar una cucharada de calabaza cocinada al vapor en su comida. Luego, cuenta que los arándanos son un alimento antioxidante que reducen el daño celular y frenan el envejecimiento.

"Con tres o cuatro al día es más que suficiente". La cúrcuma es otro antiinflamatorio natural fundamental para añadir a la comida. "Si lo combinas con pimienta negra su absorción se multiplica por 20".

Ricardo sigue explicando que las sardinas en agua son de las mejores cosas que se le puede dar a un perro. El omega-3 contenido en su interior reduce la inflamación crónica, mejora las articulaciones y el pelaje. "Dáselo una vez por semana", recomienda.

En un ensayo científico de JAVMA del 2010, estudiaron cómo este alimento influía sobre 38 perros con artrosis. La comida con 3,5% de aceite de pescado mejoró la fuerza vertical máxima un 5,6 % a los 90 días, frente a 0,4% del control.

El 82 % de los perros tratados mejoraron frente al 38% del control, 7 veces más probabilidad de mejorar la cojera. "Es de la evidencia más sólida que existe en nutrición canina".

Para un perro de menos de 10 kg, es recomendable darle media sardina entre dos y tres veces a la semana. Al natural o en agua, nunca en aceite ni escabeche. Y sin sal añadida ya que el omega-3 oxidado hace más daño que bien.

Hierro y vitamina B12

Sin embargo, sin duda, el alimento más nutriente es el hígado de pollo. Contiene hierro y vitamina B12. "Ningún pienso puede igualar esto".

Según el experto, es el alimento con más densidad de micronutrientes que puedes comprar. Cubre lo que el pienso deja corto: hierro hemo — el que sí se absorbe —, vitamina A preformada, B12, folato, cobre. Todo en matriz natural, que es donde la biodisponibilidad es mayor.

La dosis diaria orientativa es de máximo 10 gramos una vez a la semana para perros de menos de 10 kg. "Es el único alimento de esta guía que en exceso hace daño de verdad", concluye el nutricionista.