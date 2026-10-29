Ione Belarra, 39 años, sobre su infancia: "Soy una pobre niña traumatizada que no le dejaban tener perro"

En el tablero político estatal, Ione Belarre es conocida por su firmeza en los debates, su papel como exministra impulsora de la Ley de Bienestar Animal y su constante reivindicación de los derechos de los seres sintientes.

Sin embargo, de puertas para adentro, la realidad doméstica de la líder de Podemos dista mucho de lo que a ella le gustaría: su casa está completamente libre de huellas, pelusas y correas.

Lejos de tratarse de una elección personal, la política navarra arrastra una espina clavada con las mascotas que viene desde su más tierna infancia y que se prolonga hasta el presente debido a un obstáculo insalvable de convivencia en pareja.

Un drama acuático

Para Belarre, el anhelo de compartir su día a día con un compañero de cuatro patas no es una moda reciente, sino un deseo vetado desde pequeña en el hogar familiar. En una entrevista con El Intermedio, con su habitual tono distendido cuando sale del atril del Congreso, la secretaria general de la formación morada bromea sobre sus orígenes: "Yo soy una pobre niña traumatizada a la que no le dejaban tener perro".

La única incursión faunística que sus padres le permitieron durante aquellos años terminó convirtiéndose, paradójicamente, en un pequeño drama doméstico que todavía recuerda con viveza.

"Tuve unos peces una vez, pero saltaron al suelo de la cocina y me los encontré muertos. Me traumatizó un poco", rememora sobre aquel inesperado final que truncó su primera experiencia con el reino animal.

Aquel suceso no solo le dejó huella, sino que fijó en ella una premisa incontestable sobre la vida marina en cautividad: "Los peces están mejor en el mar".

Entre el amor y la alergia

Superada la infancia y con su propia vida emancipada, el deseo de adoptar un animal parecía finalmente al alcance de su mano. No obstante, la biología se interpuso en sus planes de la manera más inesperada al topar con la salud de su pareja, Nacho Ramos, con quien comparte su vida.

"Me encantaría tener mascota, pero mi pareja tiene alergia a todos los tipos de pelos de animales", admite con resignación la dirigente política, antes de añadir entre risas un comprensivo matiz afectivo: "Le quiero".

Pese a las restricciones respiratorias que rigen en su hogar, Belarre no renuncia del todo a la idea de incorporar algún miembro no humano a la familia en un futuro, siempre que no ponga en jaque la salud de su compañero sentimental.

Firme en su empeño por buscar alternativas hipoalergénicas que respeten la tranquilidad de su casa, la líder morada no descarta fijarse en especies que no dependan del pelaje: "Seguro que hay algún animal que no dé alergia, tipo las tortugas de tierra". Una solución reptiliana con la que la diputada confía en saldar, tarde o temprano, su eterna cuenta pendiente con las mascotas.