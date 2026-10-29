Los expertos coinciden: mucha gente percibe a un gato negro como menos amistoso que los de otros colores

La llegada del mes de octubre y las festividades de Halloween o el Día de Muertos vuelve a situar a los felinos de pelaje oscuro en el centro de una polémica recurrente.

Cada año por estas fechas, numerosas entidades de protección animal activan protocolos excepcionales y cierran temporalmente los procesos de acogida para evitar que estos animales caigan en manos de personas que buscan utilizarlos para fines lesivos.

La etóloga y especialista en comportamiento animal Paula Calvo analiza las causas de este fenómeno y pone el foco en las raíces históricas de un prejuicio que sigue condicionando el destino de miles de animales.

La paralización de adopciones

La decisión adoptada por varias entidades no es casual ni aislada; responde a un protocolo de blindaje que se extiende por distintos puntos de la geografía internacional ante llamadas y perfiles sospechosos.

"Estos días, varias protectoras han tomado una decisión que no ha dejado indiferente a nadie: han dejado de dar en adopción a sus gatos negros hasta que pase Halloween", señala Paula Calvo.

"En Canarias, el albergue Valle Colino lo vuelve a hacer este año, y durante más tiempo que el anterior. En México, refugios de Tijuana, Mexicali y otras ciudades han hecho lo mismo, pensando también en el Día de Muertos". El motivo principal se sustenta en la cautela ante precedentes cercanos de maltrato.

"Es por miedo a que alguien adopte a esos gatos para hacerles daño, y ese miedo tiene su origen. El año pasado hubo detenciones en Tenerife y Gran Canaria por sacrificios de animales domésticos. Y algunos refugios reciben cada octubre llamadas que les ponen en alerta, como la de alguien que pregunta por varios gatos negros a la vez".

Protección frente a estigmas

A pesar de la buena fe de las organizaciones, la medida despierta opiniones enfrentadas dentro del propio movimiento animalista y entre los profesionales del sector.

"Aun así, la medida ha abierto un debate. Por un lado, están quienes la ven como una forma de proteger a los gatos ante un riesgo que no se puede descartar. Por otro, quienes creen que así se vuelve a señalar a los gatos negros por su color. Y los propios artículos reconocen que no hay pruebas de que los animales maltratados salieran de una adopción", explica la experta.

Ante este dilema ético, Calvo comprende la postura de los albergues: "Yo no quiero juzgar a ninguna protectora. Sé lo que es decidir con poca información y mucho en juego, y entiendo a la presidenta de un albergue de La Palma cuando lo resume así: 'Ante la duda, no lo das'".

Mirar atrás

El recelo que todavía hoy despiertan estos animales contrasta con el trato venerado que recibieron en los orígenes de la domesticación humana.

"¿Por qué, en pleno 2026, un gato negro sigue despertando tanto recelo? Para entenderlo hay que mirar muy atrás", recuerda la especialista.

"En el antiguo Egipto, los gatos eran animales sagrados, vinculados a la diosa Bastet. Convivían con las familias, se les protegía y se les honraba". La fractura se produjo siglos más tarde en el continente europeo.

"En la Edad Media europea, el gato negro empezó a asociarse con la brujería y con el diablo. Y ahí ocurrió algo que casi nunca se cuenta: a muchas mujeres que vivían solas con sus gatos se las señaló como brujas. Mujeres y gatos acabaron perseguidos por lo mismo".

Una superstición cultural

Los ecos de esa persecución medieval persisten en la percepción social cotidiana, afectando negativamente a sus posibilidades de encontrar un hogar definitivo frente a ejemplares de otros colores.

"Esa idea ha sobrevivido hasta hoy de muchas formas. Hay estudios que muestran que mucha gente percibe a un gato negro como menos amistoso que a uno de otro color, solo por su pelaje", destaca Calvo, incidiendo en que se trata de un sesgo meramente cultural.

"Depende mucho de dónde mires. En el Reino Unido o en Japón, por ejemplo, que se te cruce un gato negro se considera de buena suerte".

La conclusión de los especialistas invita a derribar prejuicios infundados que perjudican a los refugios saturados: "El problema nunca ha estado en el gato. Está en todo lo que hemos ido proyectando sobre él durante siglos".