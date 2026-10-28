La radiografía oculta del transporte aéreo en España: más de 60 animales afectados en accidentes con aviones

El transporte aéreo de animales de compañía se enfrenta a un problema invisible que carece de control institucional.

Desde su creación en 2021, la organización internacional Flytogether.org ha construido la primera base de datos mundial de incidentes con mascotas en aviones, una radiografía que saca a la luz una realidad que ni la Unión Europea ni la mayoría de los países contabilizan oficialmente.

A través de la información facilitada por las propias familias afectadas y de casos documentados en medios de comunicación, la entidad ha registrado un total de 63 animales afectados por negligencias o fallos de seguridad durante los desplazamientos aéreos.

El desglose de los datos revela la cara más dramática de estas travesías: 20 animales muertos, 15 heridos, 20 escapados y 8 animales desaparecidos que nunca llegaron a ser recuperados por sus familias.

A estas cifras se suman 11 casos documentados de abusos en cabina, un indicador que evidencia los vacíos de protección que sufren los animales tanto en las bodegas como en las zonas de pasajeros.

Una laguna legal que invisibiliza el problema

¿Por qué no existen datos oficiales sobre cuántos animales sufren incidentes al volar? La respuesta reside en la falta de marcos normativos armonizados.

Salvo excepciones puntuales a nivel global, los países no obligan a las aerolíneas ni a las autoridades aeroportuarias a reportar los accidentes de manera pública y pormenorizada.

Desde Flytogether.org advierten de que estas 63 víctimas representan únicamente la punta del iceberg de un problema mucho mayor, invisibilizado por la ausencia de mecanismos estatales de control.

Por este motivo, la organización ha solicitado formalmente a la Comisión Europea y a las autoridades de aviación de los Estados miembros el establecimiento de un sistema oficial, obligatorio y transparente de registro de incidentes.

Este archivo deberá incluir de forma pormenorizada fallecimientos, lesiones, escapes, desapariciones y cualquier tipo de maltrato o negligencia durante el trayecto o la manipulación en tierra.

Un protocolo aeroportuario europeo homogéneo

La petición de un registro de incidentes forma parte de una iniciativa legislativa más amplia: la Propuesta para el establecimiento de protocolos aeroportuarios europeos mínimos para la protección de los animales de compañía durante el transporte aéreo.

El objetivo central de este marco es unificar los criterios de actuación y fijar estándares comunes de seguridad antes, durante y después del vuelo.

Para lograr este cambio estructural en el continente, Flytogether se encuentra desarrollando una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), la herramienta oficial que permite a los ciudadanos comunitarios plantear cambios legislativos directamente ante la Comisión Europea.

Ofensiva parlamentaria en España y Francia

El impulso para regular el viaje de los animales no se limita al ámbito comunitario, sino que se respalda en paralelo a nivel estatal en varios países miembro.

En España se plantea la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados.

La propuesta, respaldada por diversos grupos políticos tras reuniones coordinadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), busca apoyarse en el marco de la nueva Ley de Bienestar Animal para exigir controles estrictos a las aerolíneas que operan en aeropuertos españoles.

En Francia la iniciativa se canalizará mediante una propuesta de resolución regulada en el artículo 34-1 de la Constitución francesa, acompañada por el respaldo de casi 260.000 firmas dirigidas a la Asamblea Nacional.

Esto sirve para forzar un debate parlamentario sobre la protección de los animales en el transporte aéreo.

Sin la implantación de un registro obligatorio y protocolos unificados de manejo en los aeropuertos, las organizaciones de protección animal advierten que volar con un perro o un gato continuará siendo una ruleta rusa donde los errores de gestión se cobran vidas sin que nadie rinda cuentas.