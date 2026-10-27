Laura García, veterinaria: "Si tu gato duerme en forma de 'bolita tensa', te está avisando de un dolor abdominal"

Los felinos son maestros en ocultar el malestar físico. Por instinto de supervivencia, un gato rara vez mostrará debilidad de forma evidente hasta que el problema de salud se encuentra en una fase avanzada.

Sin embargo, su lenguaje corporal y las posiciones que adopta al descansar o al intentar aliviar la incomodidad ofrecen pistas definitivas para advertir que algo no va bien en su organismo.

Para ayudar a los tutores a detectar estas señales antes de que sea tarde, en Experto Animal, con la guía de la veterinaria felina Laura García, detallan cinco posturas corporales que constituyen una clara "bandera roja" de enfermedad o dolor.

Dificultad respiratoria

De todas las alertas corporales, existe una configuración postural que requiere atención médica inmediata sin perder un solo minuto.

"La primera y la más urgente es la postura ortopneica: si tu gato estira el cuello hacia delante, separa los codos del cuerpo y mantiene el pecho muy abierto, cuidado, está teniendo dificultades para respirar", advierte la veterinaria felina Laura García.

"En este caso no esperes, es una urgencia veterinaria inmediata". Esta maniobra biomecánica busca maximizar la entrada de oxígeno a los pulmones y suele responder a cuadros severos de asma, derrames pleurales o problemas cardíacos graves.

Cabeza gacha

Otros cambios de postura más sutiles reflejan procesos febriles, dolor articular o alteraciones de órganos internos.

"La segunda señal es la cabeza gacha, mirada apagada, ojos medio cerrados y orejas hacia atrás. No es solo cansancio; suele indicar dolor, fiebre o enfermedades internas como problemas renales o hepáticos", explican en la guía clínica.

Por su parte, la tercera postura de alarma afecta al tren central del cuerpo: "Aparecer encorvado como una bolita muy tensa, cuando el abdomen está muy recogido, suele ser señal de dolor abdominal. Puede deberse a problemas digestivos, urinarios o infecciones. Si aparece junto a vómitos, diarrea o el animal deja de comer, es una señal de alarma clara".

Inmovilidad prolongada

La reticencia a realizar movimientos cotidianos como saltar al sofá o estirarse es otra de las manifestaciones más habituales de patología oculta.

"El cuarto indicio es la inmovilidad prolongada: si tu gato evita saltar, caminar o moverse más de lo necesario y pasa horas en la misma posición, algo le duele", advierte García. "Es común en gatos mayores con artrosis, pero también puede indicar fracturas o lesiones".

Por último, los problemas motores en la zona posterior revelan debilidad sistémica o compromisos neurológicos.

"La quinta postura es cuando no levanta bien la parte trasera del cuerpo, arrastra las patas, se sienta con frecuencia o camina rígido y despacio. Esto puede indicar debilidad, dolor intenso o problemas neurológicos".

Ante cualquiera de estas situaciones, la recomendación veterinaria es inequívoca: "Ante la duda, y especialmente con la postura ortopneica, no esperes y acude al veterinario. Tu observación en casa puede ser la clave para un diagnóstico temprano que le salve la vida".